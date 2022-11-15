  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Damacana suya rekor zam! Fiyatlar durdurulamıyor
Ekonomi

Damacana suya rekor zam! Fiyatlar durdurulamıyor

Türkiye'de sudan ucuz deyimi tarihe karıştı. 19 litrelik damacana suyun fiyatı 40 liraya dayandı. Suya Ocak ayından bu yana üçüncü kez zam yapılmış oldu.

Yeniakit Publisher
2022-11-15 11:44:00 -
Damacana suya rekor zam! Fiyatlar durdurulamıyor

Enflasyon rakamlarının artmasının ardından gelen zamlardan damacana sular da nasibini aldı. Her hafta fiyatı değişen damacana sulara yeniden zam yapıldı. En düşük damacana su 40 liraya, en pahalısı ise 70 liraya dayandı.

Enflasyonla birlikte zamlar peş peşe gelirken, damacana su fiyatlarında da bir kez daha değişikliğe gidildi.

19 litrelik damacanalarda en ucuz fiyat 30 lirayı aştı, en pahalısı ise 40 liraya yaklaştı. Boş damacananın fiyatı bile 70 TL olurken, fiyatlarının sürekli artmasıyla 'sudan ucuz' tabiri de neredeyse tarih olmaya başladı.

Damacana su fiyatlarının artış hızına yetişilemiyor. Ocak ayından bu yana fiyatlar üçüncü kez zamlanırken, firmalar gerekçe olarak maliyetlerdeki artışları gösterdi.

Damacana fiyatı 40 liraya dayandı

19 litrelik damacana suda en ucuz satış fiyatı 32 TL, en pahalısıysa 38 TL'den satılıyor.

En ucuzu 29 TL'den 32 liraya çıktı

Su bayisi Çetin Erdağ yaptığı açıklamada "29 TL civarındaydı bizim su fiyatlarımız 32 TL oldu. En büyük maliyet akaryakıt ve ambalaj." diye konuştu.

Boş damacana bile 70 lira

Boş damacanalarda artık cep yakıyor. Öyle ki plastiği 70, cam şişeleri ise 255 TL. Üstelik fiyata su dahil değil.

Fiyatları 4 ayda yüzde 150 arttı!

Damacana fiyatlarının sürekli artmasıyla 'sudan ucuz' tabiri de neredeyse tarih olmaya başladı.

5
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

ramses

biz niye 24 tl ye alıyoruz!bence akit biie üst segmentte bizden !para bi bizde yok ;domatesi 12 tl ye aldım manavı gösteriyor 24 tl !baba gariban pazarına gidin fındık merkezde 200 ;varoşlara doru 100 tl 200 satan maliyet diyor 170 tl öbürkü binlerce esnaf hırsız demekki ! 1

süleyman

bu sucuların hepsi araştırılsın hepsinin masonik cehape zihniyetli kökü dışarda milli ve yerli duruşumuza düşman kripto fetöcü çıkar. eminim ama ispatlayamam bence reisim bu konuya el atmalı.
TÜM YORUMLARA GİT ( 5 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23