Damacana su fiyatları 2022 ne kadar? 20122 İstanbul'da damacana su fiyatları
İstanbul’da ulaşım zammında sonra şimdi de damacana su fiyatları merak ediliyor. Damacana su fiyatları 2022 ne kadar, 19 LT su fiyatı? Damacana su fiyatları 2021 temiz ve kaliteli su içmek isteyenlerce merak ediliyor. Damacana suya zam mı geldi? Damacana su ne kadar oldu?
Damacana su fiyatları İstanbullular tarafından araştırılıyor. Damacana da suyun fiyatı kadar, suyun kalitesi önemlidir. Bu sebep ile haberimizde damacana su fiyatlar ne kada? sorusu bir hayli sorgulanmakta.
İstanbul'da damacana suya zam geldi. NTV'de yer alan habere göre geçtiğimiz temmuz ayında 14-15 TL’den satılan damaca su, yaz aylarından itibaren gelen ikinci zamla birlikte ortalama 23 liraya kadar çıktı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan İstanbul Sucular ve Meşrubatçılar Esnaf Odası Başkanı Ahmet Turan Akkaya, zammın en büyük nedeni olarak artan nakliye maliyetlerini gösterdi. Akkaya, “Tabii ki bunlar uzaklığına göre yakıt, köprü giderleri, otoban giderleri malumunuz. Mart ve nisana kadar fiyatların böyle gideceği kanaatindeyim” dedi. 19 litrelik cam damacanaların zamlı fiyatları markasına göre 25 liradan başlıyor.