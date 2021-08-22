Dalyan köfte tarifi | Tam ölçülü dalyan köfte

Akşam yemeği için farklı ve lezzetli bir tarif arayanlar ‘Dalyan köfte nasıl yapılır?’ sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, dalyan köfte nasıl yapılıyor?

Dalyan köfte tarifi

Malzemeler:

1 adet soğan

1-2 diş sarımsak

1 kilo kıyma

1 adet yumurta

1 su bardağı galeta unu

Yarım çay bardağı su

Tuz

Karabiber

Yenibahar

Kimyon

İç harcı için:

1 su bardağı bezelye

2 adet havuç

1 adet patates

Sos için:

2 yemek kaşığı zeytinyağı

2 yemek kaşığı salça

1 su bardağı su

Üzeri için:

Yumurta akı

Tam ölçülü dalyan köfte

Öncelikle genişçe bir yoğurma kabının içerisine un, yumurta, baharatlar ve rendelediğiniz soğan ile sarımsağı alarak yoğurun. Yoğurma aşamasında suyu azar azar ilave etmek önemli.

Yoğurduğunuz köftenin üzerini kapatıp buzdolabında 2-3 saat dinlenmeye bırakın.

Patates ve havucu küp küp doğrayın. Ardından patates, havuç ve bezelyeyi haşlayın. Arzu ederseniz hazır garnitür de kullanabilirsiniz.

İki parça yağlı kağıt koparın.

Yoğurduğunuz kıymayı bu iki yağlı kağıdın arasına koyun. Ardından merdane ile dikdörtgen bir şekil verin.

1 cm kalınlığında incelttiğiniz köftenin içerisine harcı doldurun.

*Bu aşamada dilerseniz harcın üzerine haşladığınız bütün halinde 2-3 adet yumurtayı da dizebilirsiniz.

Yağlı kağıt yardımıyla kıymayı rulo şeklinde sarın.

Dalyan köfteyi tepsiye alın ve üzerine yumurta akını sürün. Köftenin üzerini yeniden yağlı kağıtla sarın.

Önceden ısıtılmış 200 derecelik fırına köfteyi sürün.

Bir sos tavasına yağ, salça (dilerseniz biber ve domates salçası karışık kullanabilirsiniz) alıp kavurun. Salçanın kokusu çıkınca suyu ilave edin.

Köftenin üzerinden yağlı kağıdı çıkarın ve sosu üzerine gezdirin.

Sosu ilave ettikten sonra 10 dakika kadar daha köfteyi pişirin.

Dalyan köftenizi patates püresi ve pirinç pilavıyla ikram edebilirsiniz.

Afiyet olsun.