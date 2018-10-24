Dalyan Kanalına devrilen araçta bulunan 2 kişiyi jandarma kurtardı

Edinilen bilgiye göre; Köyceğiz İlçesi Çandır Mahallesi Horozlar Mevkiinde bulunan feribot iskelesinde A.U., yönetimindeki 35 GE 6050 plakalı otomobil yağışlı havanında etkisiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Dalyan Kanalı’na devrildi.

İhbar üzerine olay yerine Dalyan Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı ve 112 ekipleri sevk edildi. Dalyan Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı ekipleri ve çevredeki vatandaşların yardımıyla araç sürücüsü A.U., ve araçta yolcu olarak bulunan H.A., sudan çıkarıldı. Jandarma ekiplerinin yardımıyla kurtarılan iki yaralı Ortaca Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kanal düşen araç vinç yardımıyla sudan çıkarıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.