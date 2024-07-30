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Yaşam Dalış yapmaya gitti ayılarla burun buruna geldi
Yaşam

Dalış yapmaya gitti ayılarla burun buruna geldi

Yeniakit Publisher
2024-07-30 20:21:00 -

Nemrut Krater Gölü'nde sualtı dalışı yapmaya giden Dr. Cihan Önen, boz ayılarla karşılaştı.

Doğal güzelliğiyle dikkat çeken Nemrut Kalderası, son dönemde sık sık ayı haberleri ile gündeme gelmeye başladı. Zaman zaman bölgeye gelen vatandaşlara saldıran ayılar, daha sık görülmeye başlandı. Sualtı dalışı yapmak için Nemrut Krater Gölü'ne giden Bitlis Eren Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Cihan Önen, dalış yaptığı esnada bölgede yaşayan boz ayılarla karşılaştı. Tepede kendisini uzun süre gözleyen anne ayı ve yavruları nedeniyle bir süre göl içinde beklemek zorunda kalan Önen, olayı kazasız şekilde atlattı.

Yaşadığı olayla ilgili konuşan Önen, “Suyun içindeki balıkları gözlemliyordum. Başımı kaldırdığımda anne ayı ve yavruları kıyıda beni izliyordu. Anne ayıların saldırgan oluğunu ve iyi bir yüzücü olduğunu biliyordum. Bu açıdan biraz ürktüm ve kıyıdan hızlı bir şekilde uzaklaşmaya başladım. Bu aralar ayı popülasyonu bölgede bir hayli artmış. Anne ayı bölgede oldukça hareketli. Bölgedeki insanlara atak yaptığına da tanıklık ettik, yaralananlar da oldu. Çok dikkatli olunması gerekiyor. Sonuçta burası vahşi hayvanların yaşam alanı” dedi.

Önen'in yaşadığı olay kamera görüntülerine de yansıdı.

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