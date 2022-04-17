Dalgona kahvesi tarifi: Fenomen kahve nasıl yapılır? Dalgona kahve Türk kahvesi ile yapılır mı?
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Peki öğütülmüş kahve ile Dalgona Kahve yapılır mı?
Aslında evet. Bunun için aşağıdaki iki yöntemi tercih edebilirsiniz. İlk olarak Türk kahvesi ile deneyebilirsiniz.
Dalgona kahvesi tarifi
Dalgona kahvesi tarifi için malzemeler
- 2 yemek kaşığı hazır kahve
- 2 yemek kaşığı toz şeker
- 2 yemek kaşığı sıcak su
- 1 su bardağı soğuk süt
Dalgona kahvesi tarifi nasıl yapılır?
Kahve, şeker ve sıcak suyu mikser kullanarak, kadifemsi kıvama gelene dek çırpın. Bardağın 3/4’ünü soğuk sütle doldurun. Üzerine çırpılmış kahveyi ekleyin.