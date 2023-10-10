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Kadın - Aile Dalgona kahve: Yıllarca yanlış pişirmişiz! Sabun gibi köpüren kahvenin sırrı var! Bunu yapın
Kadın - Aile

Dalgona kahve: Yıllarca yanlış pişirmişiz! Sabun gibi köpüren kahvenin sırrı var! Bunu yapın

Yeniakit Publisher
2023-10-10 21:15:00 - 2023-10-10 21:16:15
Dalgona kahve: Yıllarca yanlış pişirmişiz! Sabun gibi köpüren kahvenin sırrı var! Bunu yapın

Dalgona kahve, bol köpüğü ve soğuk sütüyle yaz günlerinin serinleten tariflerinden. Sadece birkaç malzeme ile kısa sürede hazırlanıyor...sabun gibi köpürmesinin sırrıymış.

Dalgona Kahve Tarifi İçin Malzemeler

2 kişilik için malzemeler

3 yemek kaşığı granül kahve
3 yemek kaşığı toz şeker
3 yemek kaşığı sıcak su
400 ml soğuk süt
Servis için

4-5 tane kahveli buz küpleri
1 çay kaşığı kakao

Dalgona Kahve Tarifi Nasıl Yapılır?

Sıcak su, kahve ve şekeri uygun bi kapta önce düşük ayarda sonra yükselterek mikserle çırpın.
2-3 dk sonra köpürecek ve rengi açılacaktır. Kremamsı bi kıvam alacak. Köpük kısmı hazır.
Uygun bi bardağa ( isteğe göre )kahveli buz küplerinden ekleyin. 200 ml sütü ilave edin.
Köpüğü 2 eşit parçaya ayırın. Yarısını bardağın üzerine yerleştirin.
Kakao serpiştirip servis yapın. Karıştırarak için. Afiyet olsun .

Köpük kısmını hazırlamak için çırpıcı kullanmayın. Çok zaman gerektirecektir. Mikserle yaptığınızda daha hızlı sonuç veriyor ve daha kabarık oluyor. bardak seçerken 200 ml den fazla olmasına dikkat edin. Aksi taktirde köpüğü koyacak yer kalmayacaktır.
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