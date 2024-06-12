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Spor Dalgıçlardan enteresan görüntü! Su altında Ali Koç posteri açtılar
Spor

Dalgıçlardan enteresan görüntü! Su altında Ali Koç posteri açtılar

Yeniakit Publisher
2024-06-12 10:13:50 - 2024-06-12 10:13:50
Dalgıçlardan enteresan görüntü! Su altında Ali Koç posteri açtılar

Muğla'nın Fethiye ilçesinde dalgıçlar, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un yeniden seçilmesini suyun altında Koç'un posterini açarak kutladı.

İlçede dalış okulu işleten Önder Diktaş, beraberindekilerle Dalyan Koyu açıklarında 5 metre derinliğe daldı.

Dalgıçlar, su altında Ali Koç ve Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho'nun posterlerini açarak desteklerini gösterdi.

Diktaş, Fenerbahçe’nin bu sezon başarılı olacağına inandıklarını ifade etti.

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