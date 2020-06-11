  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Dalgıçlar Saros Körfezi'nde kabuğu yosun tutmuş caretta caretta görüntüledi

Yeniakit Publisher
2020-06-11 19:59:30 -
Dalgıçlar Saros Körfezi'nde kabuğu yosun tutmuş caretta caretta görüntüledi

EDİRNE (AA) - Saros Körfezi'nde dalgıçlar, kabuğu yosun tutmuş yaşlı bir caretta caretta görüntüledi.

Keşan ilçesine bağlı Mecidiye köyü sahilindeki İbrice Limanı'nda dalış eğitmenliği yapan Serdar Savaşal, ekibiyle Saros Körfezi'ne gitti.

Burada dalış yapan dalgıçlar, kabuğu yosun tutmuş yaşlı bir caretta caretta ile karşılaştı.

Dalgıçlar, deniz kaplumbağasını fotoğrafladı.

Savaşal, gazetecilere yaptığı açıklamada, caretta carettanın bir süre yanlarında yüzdükten sonra bölgeden ayrıldığını söyledi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık teraslı dubleks daire
Satılık teraslı dubleks daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı