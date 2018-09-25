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Dalgalar 5 metreye ulaştı! Balıkçılar tedirgin

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde saatteki hızı 60 kilometreyi bulan fırtına nedeniyle denizdeki dalga boyu 5 metreye ulaştığı bildirildi. Zonguldak'ta ise halk arasında "kestane karası" olarakbilinen fırtınada nedeniyle balıkçılar denize açılamadı.

25 Eylül 2018 Salı 16:58
Dalgalar 5 metreye ulaştı! Balıkçılar tedirgin

Bölgede etkisini artıran rüzga yüzünden küçük teknelerle avcılık yapan balıkçılar denize açılamadı.

Limandaki bazı tekneler batma tehlikesi geçirirken, balıkçılar teknelerin alabora olmaması için önlem aldı. Fırtına nedeniyle 5 metreyi aşan dalgalar, liman kayalıklarını aşarak bazı teknelere ufak çaplı zarar verdi.

Meteoroloji yetkilileri, fırtınanın 2 gün daha süreceğini belirterek,  balıkçıları ve vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

BALIKÇILAR TEKNE VE KAYIKLARINI KIYIYA ÇEKTİ

Samsun Dereköy Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Hasan Topal, AA  muhabirine yaptığı açıklamada, balıkçıların kestane karası fırtınası nedeniyle  denize açılmadıklarını söyledi.

Şiddetli rüzgarın hayatı olumsuz etkilediğini belirten Topal, "Rüzgar  nedeniyle kıyı balıkçılarımız, orta su balıkçıları ve troller denize açılamadı.  Birkaç gün balıkçılarımızın yüzde 90'ı denize açılamayacak. Dolayısıyla bu, balık  fiyatlarına da olumsuz yansıyacak." dedi.

Balıkçı Murat Karagöl ise kestane karası fırtınasının beklenen bir  fırtına olduğunu, bu nedenle kayıklarını korumak için karaya çektiklerini  söyledi. Kıyı balıkçılığı yapan Ahmet Aydın da bulundukları yerde liman  olmadığı için kayıklarını kıyaya çekmek zorunda kaldıklarını, fırtınanın ardından  denize açılacaklarını ifade etti.

Zonguldak'ta da halk arasında "kestane karası" olarak  bilinen fırtına nedeniyle balıkçılar denize açılamadı.

Haber Tarihi: 25 Eylül 2018 Salı 16:58
  1. Aydın
  2. Düzce
  3. Akçakoca
  4. Zonguldak
  5. Samsun
  6. Kestane Karası Fırtınası
  7. fırtına
  8. dev dalgalar
  9. balıkçılar

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