Dalgalar 5 metreye ulaştı! Balıkçılar tedirgin

Bölgede etkisini artıran rüzga yüzünden küçük teknelerle avcılık yapan balıkçılar denize açılamadı.

Limandaki bazı tekneler batma tehlikesi geçirirken, balıkçılar teknelerin alabora olmaması için önlem aldı. Fırtına nedeniyle 5 metreyi aşan dalgalar, liman kayalıklarını aşarak bazı teknelere ufak çaplı zarar verdi.

Meteoroloji yetkilileri, fırtınanın 2 gün daha süreceğini belirterek, balıkçıları ve vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

BALIKÇILAR TEKNE VE KAYIKLARINI KIYIYA ÇEKTİ

Samsun Dereköy Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Hasan Topal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, balıkçıların kestane karası fırtınası nedeniyle denize açılmadıklarını söyledi.

Şiddetli rüzgarın hayatı olumsuz etkilediğini belirten Topal, "Rüzgar nedeniyle kıyı balıkçılarımız, orta su balıkçıları ve troller denize açılamadı. Birkaç gün balıkçılarımızın yüzde 90'ı denize açılamayacak. Dolayısıyla bu, balık fiyatlarına da olumsuz yansıyacak." dedi.

Balıkçı Murat Karagöl ise kestane karası fırtınasının beklenen bir fırtına olduğunu, bu nedenle kayıklarını korumak için karaya çektiklerini söyledi. Kıyı balıkçılığı yapan Ahmet Aydın da bulundukları yerde liman olmadığı için kayıklarını kıyaya çekmek zorunda kaldıklarını, fırtınanın ardından denize açılacaklarını ifade etti.

Zonguldak'ta da halk arasında "kestane karası" olarak bilinen fırtına nedeniyle balıkçılar denize açılamadı.