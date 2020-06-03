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Aktüel

Dalgakıranların arasına sıkışan kirpiyi itfaiye ekibi kurtardı

DÜZCE(İHA) – Düzce’nin Akçakoca ilçesinde dalgakıranların arasına giren kirpi taşların arasına sıkıştı.

Yeniakit Publisher
2020-06-03 21:14:42 -
Dalgakıranların arasına sıkışan kirpiyi itfaiye ekibi kurtardı

DÜZCE(İHA) – Düzce’nin Akçakoca ilçesinde dalgakıranların arasına giren kirpi taşların arasına sıkıştı. Vatandaşlar tarafından fark edilen kirpi, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekibi tarafından sıkıştığı yerden çıkartılarak doğaya salıverildi.



Olay, Düzce’nin Akçakoca ilçesinde meydana geldi. Karadeniz’in sularının limana zarar vermemesi için yapılan dalgakıran üzerinde dolaşan vatandaşlar taşların arasında sıkışan kirpiyi fark etti. Deniz Feneri mevkiinde meydana gelen olayda taşların arasındaki kirpiyi fark eden vatandaşlar hemen Akçakoca Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerini arayarak durumu bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, hemen taşların arasına girerek, sıkışan kirpiyi sıkıştığı yerden kurtarma aparatı yardımı ile çıkarttı. Ardından itfaiye ekibi kurtardıkları kirpiyi İtfaiye Müdürlüğü bahçesine götürerek çimenlerin arasına salıverdi.

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