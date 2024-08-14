Dalaman'a neden hava üssü açıldı?

Normalde askeri meydan statüsünde olan Dalaman, burada konuşlanacak F-16’ların yanı sıra insansız sistemler ile özellikle Doğu Akdeniz için önemli bir nokta haline gelecek.

Dalaman 16. Ana Üs Komutanlığı’nın arması da belli oldu. Armanın üzerinde iki adet F-16 uçağı yer alırken alt bölümde de Baykar tarafından geliştirilen AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı yer aldı.

İşte üssün arması

Aslında Dalaman uzun yıllardır Güney Ege ve Akdeniz görevleri için önemli bir yere sahip. Burada sürekli olarak F-16 uçakları her an kalkacak şekilde QRA – Quick Reaction Alarm görevleri için nöbet bekliyor. Bu açıdan üs ilan edilmesi ile burada bir F-16 Filosu’nun da konuşlandırılması bekleniyor.

Üssün armasından anlaşılacağı gibi AKINCI TİHA’nın da tasarımda yer alması dikkat çekiyor. Dalaman merkezli bir İHA filosu da üste görev yapacak.

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Deniz Hava Üs Komutanlığı

Dalaman aynı zamanda Deniz Havacılığı için de önemli bir merkez. Deniz Kuvvetleri’nin S-70 SeaHawk, P-72 ve P-235 Deniz Karakol uçakları bu üsten görev yapıyor. Ayrıca Deniz Kuvvetleri’ne ait TB2, ANKA ve AKSUNGUR İHA’larının da yer aldığı bir filo Dalaman’da bulunuyor.

Bu nedenle birlik Dalaman Hava Üs Komutanlığı olarak da belirtilmekte.

Sivil meydan

Tüm askeri operasyonunu yanı sıra Dalaman Türk Turizmi için de önemli bir nokta. Dalaman Havalimanı’nda yer alan iç ve dış hatlar geçen yıl toplam 5 milyon 247 bin yolcuya ev sahipliği yaptı.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü verilerine göre, Muğla Dalaman Havalimanı’nı 2023 yılında; bir önceki yıla göre yüzde 16 artış yakaladı.