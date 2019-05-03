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Dalak büyümesi için hangi bölüme gidilir?

Özellikle sol karın bölgesinden başlayarak tüm karın bölgesine yayılan ve gün içinde belli aralıklarla ve gittikçe şiddetlenen ağrılarınız varsa, yemekten kesildiyseniz, gece uykularınızdan ter içinde uyanıyorsanız dikkat! Dalak büyümesi sorununuz olabilir. Dalak büyümesi nedir, belirtileri nelerdir? Peki dalağınızda bir problem olup olmadığını öğrenmek için hastanelerin hangi bölümüne gidilmeli?

03 Mayıs 2019 Cuma 00:21
Dalak büyümesi için hangi bölüme gidilir?

Özellikle sol karın bölgesinden başlayarak tüm karın bölgesine yayılan ve gün içinde belli aralıklarla ve gittikçe şiddetlenen ağrılarınız varsa, yemekten kesildiyseniz, gece uykularınızdan ter içinde uyanıyorsanız dikkat! Dalak büyümesi sorununuz olabilir. Dalak büyümesi nedir, belirtileri nelerdir? Peki dalağınızda bir problem olup olmadığını öğrenmek için hastanelerin hangi bölümüne gidilmeli?

Dalak karnın hemen sol arka tarafında yer alır

Tıp dilinde Splenomegali olarak tanımlanan dalak büyümesi, genellikle basit iştahsızlık, yeme alışkanlıklarındaki bozukluk gibi dikkate alınmayan belirtiler ile ortaya çıkarken, olası bir şüphe durumunda çektirilen MR, tomografi gibi tahliller sırasında da saptanabilir. Dalak, karnın hemen sol arka tarafında, midenin arka bölgesinde yer alan oldukça işlevsel bir organdır. Kötü kanı süzmek, kan içinde yer alan kötücül bakterileri vücuttan atmak, kırmızı kan hücrelerinin ortadan kaldırılması için gerekli savaşı vermek gibi hayati görevleri bulunan dalak, aynı zamanda kanın depolandığı bir organdır.

Teşhisi tıbbi kontrollerde kesinlik kazanır

Genelde dalakta meydana gelen bir işlev kaybı nedeniyle çeşitli semptomların ortaya çıkmasıyla teşhis edilen dalak büyümesi, tıbbi kontrollerde kesinlik kazanır. Dış etkenler ve metabolizmada oluşan bakteriyel enfeksiyonların yanı sıra başlıca nedenleri bulunan dalak büyümesi rahatsızlığının en yaygın nedenleri aşağıdaki gibidir:

Kan hastalığıyla ilişkili nedenler

Sferositoz

Talasemi

Hemolitik Anemi

Orak Hücre Anemisi

Karaciğer hastalığıyla ilişkili nedenler

Siroz

Portal Hipertansiyon

Kanser hastalığıyla ilişkili nedenler

Lösemi

Lenfoma

Metabolizma ile ilişkili nedenler

Hurler Sendromu

Gaucher Hastalığı

Niemann-Pick Hastalığı

Enfeksiyona bağlı nedenler

Mononükleoz

AIDS

Hepatit

Sıtma

Verem

CMV

Belirtileri nelerdir?

İştahsızlık: Beslenme alışkanlıklarında yaşanan düzensizliklerle birlikte kişi kendisini sürekli olarak tok hissetmeye ve yemek yemeyi istememeye başlar.

Hazımsızlık: Beslenme alışkanlıklarıyla birlikte sindirim sisteminde de bazı problemler meydana gelir. Özellikle mide şişkinliği ve beraberinde hazımsızlık gibi sorunlar, dalak büyümesi rahatsızlığının en yaygın belirtileri arasında yer alır.

Ateş: Kişi kendisini kronik bir hâlsizliğin içinde bulurken, gün aşırı nükseden aşırı yorgunluk ve hâlsizlik beraberinde yüksek ateşi de getirmektedir.

Terleme: Özellikle gece olmak üzere dalak büyümesi problemi bulunan kişiler gün içinde vücut ısısında değişim yaşamamasına rağmen aşırı terleme problemi yaşayabilir.

Enfeksiyon: Dalak büyümesi problemi yaşayan kişiler özellikle enfeksiyonel bir nedenden kaynaklanması durumunda vücut direncinde düşüş gözlemler. Vücut direncinin kırılmasıyla birlikte mevsim şartlarına bağlı olmaksızın kişi sürekli hastalık hâlinde olabilir.

Ağrı: Özellikle karın bölgesinde –yalnızca dalağın olduğu kısımda değil- gün içinde belli aralıklarla ve çoğu zaman şiddetli ağrı nöbetleri yaşayabilir.

Damar Tıkanıklığı: Dalak büyümesi probleminin ilerlemesi, gerekli müdahalenin yapılmaması durumunda karın içi bölgede yer alan damarların tıkanmasına ve kan akışının kesilmesine neden olur.

Şişme: Cerrahi ya da medikal müdahalenin gecikmesi, karın ya da dalak bölgesinde şişkinlik, yumru oluşumu ve beraberinde ciddi bir ağrının başlamasına neden olur.

Dalak büyümesine hangi bölüm bakar?

Bahsi geçen belirtilerden dalak büyümesi rahatsızlığına işaret ettiğini düşündüğünüz bir şikâyetiniz varsa, başvurmanız gereken bölüm Hematoloji kliniğidir. Hastalığın saptanması durumunda seviyesine ve nedenine bağlı olarak Dâhiliye ya da Genel Cerrahi bölümleri de gerekli test ve kontrolleri yapabilir.

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Haber Tarihi: 03 Mayıs 2019 Cuma 00:21
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