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Dala Antalyaspor’da

Antalyaspor, Portekiz’in Sporting Lizbon takımından Angolalı 23 yaşındaki Gelson Dala ile sözleşme imzaladı.

23 Ağustos 2019 Cuma 20:30
Dala Antalyaspor’da

Törene, Antalyaspor Futbol Şube Sorumlusu Aytaç Altay ve Genel Menajer Servet Çavuşoğlu ile birlikte yeni transfer Gelson Dala katıldı. Futbol Şube Sorumlusu Altay, uzun süredir takip edilen Gelson Dala ile sözleşme imzalamış olmaktan dolayı mutlu olduklarını dile getirerek, “Angola Milli Takımı’nın ve Sporting Lizbon’un genç ve başarılı bir oyuncusu olan Gelson’un takımımıza büyük katkı sağlayacağına inanıyoruz. Satın alma opsiyonu ile birlikte 1 yıl kiralık olarak kadromuza dahil ettiğimiz Gelson Dala’nın bu imzası, hem kendisine hem de kulübümüze hayırlı olsun” dedi.

'BU İYİ TAKIMIN PARÇASIYIM'

Gelson Dala ise Antalyaspor’un bir parçası olmaktan mutlu olduğunu dile getirerek, “Türkiye’nin en büyük kulüplerinden biri olan Antalyaspor’un içinde olmaktan dolayı mutluyum. Bu kulübün bir parçası olarak takım arkadaşlarımla birlikte başarılı olmak için çalışacağız. Birçok kulüpten teklif aldım ama ben burada olmayı tercih ettim. Bugün imza atmamın nedeni, Antalya’da ve Antalyaspor’da olmayı çok istediğim içindir. Görüşmeler sürecindeki yakın ilgi ve takımın gelecek planlaması beni çok etkiledi. Bu iyi takımın bir parçası olmak, Avrupa kupaları mücadelesi içinde olmak istedim” dedi.

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Haber Tarihi: 23 Ağustos 2019 Cuma 20:30
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