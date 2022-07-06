Dal kesmek için çıktığı ağaçtan düşen muhtar hayatını kaybetti
İzmir'in Beydağ ilçesinde ağaçtan düşen mahalle muhtarı hayatını kaybetti.
İzmir'in Beydağ ilçesinde ağaçtan düşen mahalle muhtarı yaşamını yitirdi.
Palamutçuk Mahallesi Muhtarı Tahsin Bulut, Cevizdibi mevkisinde dal kesmek için çıktığı ağaçtan düştü.
Yakınlarının durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.
Sağlık ekipleri tarafından Beydağ Devlet Hastanesine kaldırılan Bulut, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.