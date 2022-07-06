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Aktüel Dal kesmek için çıktığı ağaçtan düşen muhtar hayatını kaybetti
Aktüel

Dal kesmek için çıktığı ağaçtan düşen muhtar hayatını kaybetti

İzmir'in Beydağ ilçesinde ağaçtan düşen mahalle muhtarı hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2022-07-06 20:45:00 -
Dal kesmek için çıktığı ağaçtan düşen muhtar hayatını kaybetti

İzmir'in Beydağ ilçesinde ağaçtan düşen mahalle muhtarı yaşamını yitirdi.

Palamutçuk Mahallesi Muhtarı Tahsin Bulut, Cevizdibi mevkisinde dal kesmek için çıktığı ağaçtan düştü.

Yakınlarının durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından Beydağ Devlet Hastanesine kaldırılan Bulut, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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