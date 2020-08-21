Dakar Limanı'nda 2 bin 700 ton amonyum nitrat depolandığı ortaya çıktı

DAKAR (AA) - Senegal'in başkenti Dakar'daki limanda, 2 bin 700 ton amonyum nitrat depolandığı bildirildi.

Ülke basınında, Dakar Limanı'nda amonyum nitrat depolandığına ilişkin haberlerin ardından liman yönetiminden açıklama geldi.

Yazılı açıklamada, limanda, Mali pazarı için 3 bin 50 ton amonyum nitrat depolandığı belirtildi.

Bu miktarın 350 tonunun hali hazırda Mali'ye gönderildiği bildirilen açıklamada, geri kalanının da bir an evvel tahliye edilmesi için sevkiyat sahibiyle görüşüldüğü kaydedildi.

Açıklamada, depolama alanında yasal düzenlemelere riayet edildiği ve ek tedbirlerin alındığı vurgulandı.

Yerel basında çıkan haberlerde de sevkiyat sahibinin, depolarını, Dakar'a 30 kilometre mesafedeki Diamniadio bölgesine taşımak istediği bilgisi paylaşıldı.

Bu talebin, bölgenin, patlayıcı maddelerin depolanmasına ilişkin kriterleri ne kadar karşıladığının netleşmesinin ardından cevaplanacağı vurgulandı.

Sevkiyatın kime ait olduğu ve Mali'de hangi amaçla kullanıldığı ise bilinmiyor.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta, 4 Ağustos'ta limanda depolanan 2 bin 750 ton amonyum nitratın patlaması sonucu 182 kişi hayatını kaybetmiş, 6 binden fazla kişi yaralanmış ve 300 bin kişi de yerlerinden olmuştu.