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Daikin Mobile ile şirket içi iletişimde yeni dönem

Daikin Türkiye Kurumsal İletişim Müdürü Hülya Dinçer:- "Daikin Türkiye'nin sosyal süreçlerini Daikin Mobile'a taşıdık"- "Daikin Mobile'ı aile olmak için yaptık. Daikin Mobile'ı Daikin Global'de de kullanacağız"

07 Şubat 2019 Perşembe 11:47
Daikin Mobile ile şirket içi iletişimde yeni dönem

İSTANBUL (AA) - Daikin Türkiye Kurumsal İletişim Müdürü Hülya Dinçer, Daikin Türkiye'nin sosyal süreçlerini Daikin Mobile'a taşıdıklarını bildirdi.

Dinçer, düzenlediği basın toplantısında, monolog olan şirket içi konuşmayı diyaloğa çevirmeye çalıştıklarını ve Daikin Mobile'ın ortaya çıktığını kaydetti.

Dinçer, "Facebook, Twitter, WhatsApp karışımı, aynı zamanda Intranet, Extranet'in özelliklerinin olduğu mobile program yaptık. Daikin Türkiye'nin sosyal süreçlerini Daikin Mobile'a taşıdık." ifadelerini kullandı.

Mavi yakaya, bayiye ve servise mesajın farklı verilmesi gerektiğini belirten Dinçer, şunları kaydetti:

"Bunların hepsi sistemin içerisinde ayrı ayrı. Hiç birbirini görmeden istediğim mesajı, istediğime, istediğim şekilde verebiliyorum. Aynı zamanda çalışan, ilk işe girdiği gün bizim üst yöneticimizin (CEO) mesajı ile karşılaşıyor. Görevler veriyoruz. Daikin Mobile ile çalışana daha hızlı ulaşıyoruz ve şirket içerisinde daha hızlı tanınıyor. Bin ve üzeri çalışanı olan şirketlerde insanlar birbirini tanıyamıyor. İnsanlar birbirini tanımak istiyor. O yüzden Facebook, Twitter, Instagram şu anda kullanım açısından insanlar arasında revaçta. Niye insanlar bu kadar çok kullanıyor? Çünkü insanlar birbirini tanımak istiyor.

Daikin Mobile'ı aile olmak için yaptık. Daikin Mobile çalışmamız 2 ay sürdü. Bunun yapım aşaması ise 6 ay sürdü. Daikin Mobile'ı Daikin Global'de de kullanacağız. Daikin 21 milyar dolarlık Japon menşeli bir firma. Daikin Mobile'ı 3,5 aydır kullanıyoruz ve çok iyi bir verim artışı gördük. Mesela, bayiler kendi arasında fiyat için hep tartışırlar, bu böyledir. Şimdi birbirlerini sevmeye başladılar. Çünkü bir şey yaptıklarında Daikin Mobile sistemine atıyorlar ve arada tatlı bir rekabet oluyor."

Dinçer, Daikin Mobile kullanıcı sayısının bin 800 olduğunu, rakamın daha da artacağını söyledi.

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Haber Tarihi: 07 Şubat 2019 Perşembe 11:47
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