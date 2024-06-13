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Gündem Daha şimdiden kilit oldu! 'Millet aç' diyenlerin bodrum sefası
Gündem

Daha şimdiden kilit oldu! 'Millet aç' diyenlerin bodrum sefası

Yeniakit Publisher
2024-06-13 17:03:08 - 2024-06-13 17:03:08

Turizmin gözbebeği Bodrum'da Kurban Bayramı tatili başlamadan trafik başladı. 'Millet aç' diyerek ekonominin çok kötü olduğunu ve Türkiye'yi kötüleyecek söylemlerde bulunan CHP'liler bu görüntülere ne diyecek?

Yaz tatili ve 9 günlük Kurban Bayramı tatilinin aynı zamana denk gelmesi yerli turistin Bodrum'a akın etmesine sebep oldu. Cuma günü başlayacak olan Kurban Bayramı tatiline 1 gün kala Bodrum'da trafik kuyrukları oluşmaya başladı. Tatile 1 gün önceden araçlarıyla gelen 2'inci konut sahipleri ve otelde konaklayacak olan yerli turist Bodrum'da trafiği durma noktasına getirdi. Uzun araç kuyruklarının oluştuğu ilçede Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri canla başla çalışmaya başladı. Özellikle ana yolda oluşan trafik kuyruğu dikkatlerden kaçmadı. 40 dereceyi bulan bunaltıcı sıcaklarda ilerlemeye çalışan araç sürücüleri zaman zaman çileden çıktı.

Kurban Bayramı tatili boyunca ilçenin nüfusunun 1 milyonu bulacağı ön görülüyor. Birçok otelin doluluk oranları yüzde 90'lara çıktığı da öğrenildi. Bodrum Kaymakamlığı ilçede güven ve huzuru sağlamak için ilçeye takviye polis getirttirdi. Bodrum Belediyesi saha ekiplerinin ise 24 saat esaslı çalışacağı öğrenildi. Uçak ve otobüs firmaları ise Bodrum'a ek sefer koydukları öğrenildi. İlçeye 24 saat içerisinde 20 bin aracın giriş yaptığı öğrenildi.

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