  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Fenerbahçe'den transfer
Şemdinli’de orman yangını kontrol altına alındı
Bodrum'da çıkan yangın kontrol altına alındı
Defne Samyeli, koronavirüse yakalandı
Dünya Daha önce yaşanmadı! İngiltere Kraliçesi ilk kez Ronaldo'dan istedi
Dünya

Daha önce yaşanmadı! İngiltere Kraliçesi ilk kez Ronaldo'dan istedi

İngiltere Kraliçesi Elizabeth'in Manchester United'a transfer olan Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'dan imzalı forma istediği öğrenildi. Bu durum tarihte ilk kez yaşandı.

Yeniakit Publisher
2021-09-02 20:23:00 - 2021-09-02 20:32:30
Daha önce yaşanmadı! İngiltere Kraliçesi ilk kez Ronaldo'dan istedi

Cristiano Ronaldo'nun Manchester United'a imzası tüm dünyada ses getirirken transferin ardından şaşırtan bir detay da ortaya çıktı. İngiltere Kraliçesi Elizabeth'in Portekizli yıldızdan imzalı forma istediği öğrenildi. Ronaldo böylecek 2. Elizabeth'in imza istediği ilk insan olarak tarihe geçti.

Cristiano Ronaldo'nun 12 yıl sonra Manchester United'a dönmesi, İngiltere Kraliçesi Elizabeth'i bile heyecanlandırdı. 95 yaşındaki 2. Elizabeth Portekizli yıldızdan imzalı forma isterken, bu durum tarihte ilk kez yaşandı.

80 tane imzalı forma istedi

NTV Spor'un İngiliz medyasından aktardığı habere göre; Kraliçe Elizabeth de Ronaldo'dan kendisi ve kraliyet ailesi için 80 imzalı forma istedi. Ronaldo, 21 Nisan 1926 doğumlu 95 yaşındaki 2. Elizabeth'in imza istediği ilk insan olarak tarihe geçti.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay