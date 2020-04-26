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Yerel

Daha önce komşuları kurtarmıştı... Bu kez yetişemediler

Daha önce intihar etmeye çalışan adamı kurtaran komşuları, kendisinden haber alamadıkları için polise haber verdi. Şahsın evinde cansız bedeni bulundu.

2020-04-26 12:07:00 -
Daha önce komşuları kurtarmıştı... Bu kez yetişemediler

Adana'da 42 yaşındaki bir kişiden haber alınamayınca komşuları polise haber verdi. Olay yerine gelen ekipler adamı evinde ölü buldu.

Edinilen bilgiye göre, olay Yüreğir ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. 42 yaşındaki Erol G.'den haber alamayan komşuları polise haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, G.'nin evinde hareketsiz halde yattığını görünce sağlık ekiplerine bilgi verdi. Ekipler eve gelerek yaptıkları kontrolde şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

İHA'nın haberine göre, Erol G.'nin 22 yıl önce de kendini asarak ölmek istediği ancak komşuları tarafından kurtarıldığı öğrenildi. Ayrıca G.'nin alkol bağımlısı olduğu, ölümünün de buna bağlı olabileceği öne sürüldü. Erol G.'nin cenazesi otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

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