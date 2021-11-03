Daha önce İsrail takımında oynuyordu! Futbolcu ile yollar ayrıldı
TFF 1. Lig takımlarından Beypiliç Boluspor, Onoriode Marshal Odah ile yollarını ayırdığını bildirdi.
TFF 1. Lig takımlarından Beypiliç Boluspor, Onoriode Marshal Odah ile yollarını ayırdığını duyurdu.
Beypiliç Boluspor'dan yapılan açıklamada, Nijeryalı oyuncu Onoriode Marshal Odah’ın disiplin talimatlarına aykırı hareket ettiği gerekçesiyle sözleşmesinin yönetim kurulu tarafından feshedildiği belirtildi.
Boluspor, daha önce işgalci İsrail'in Hapoel Hadera takımında forma giyen Odah ile 27 Temmuz'da anlaşmıştı.