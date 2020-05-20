Daha önce camileri ahıra çeviren zihniyetten İzmir'deki camilere alçak sabotaj! En çok CHP'li isim sevindi
Daha camileri ahıra çeviren zihniyet, bu kez camilere alçakça bir sabotaj gerçekleştirdi. Bu alçak saldırıya ise en çok CHP İzmir İl Başkan Yardımcısı Banu Özdemir sevindi.
yeniakit.com.tr
Daha camileri ahıra çeviren zihniyet, bu kez camilere alçakça bir sabotaj gerçekleştirdi.
İzmir'in Karşıyaka, Konak, Çiğli, Buca gibi birçok ilçesindeki camilerden İtalyan Marşı Çav Bella çalındı.
Sabotajda CHP'nin de mi parmağı var?
CHP İzmir İl Başkan Yardımcısı Banu Özdemir'in ise bu alçak saldırıyı keyifle paylaşması, 'Sabotajda CHP'nin de parmağı mı var?' sorusunu akıllara getirdi.
Gündem
CHP'li başkan, Ramazan'da ulu orta kafayı çekince başına iş aldı! Olayı duyuran gazeteciye tehdit
Gündem
Fahrettin Altun'un 'Ayasofya' paylaşımı heyecanlandırdı! Mesaj yağmuru: 29 Mayıs Cuma günü...