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Yerel

Daha önce boz ayı paniği yaşayan Artvin’in Yusufeli ilçesine şimdi de kurtlar indi

Daha öncede boz ayıların indiği Artvin’in Yusufeli ilçesine şimdi de kurtlar indi. Kurtlar, vatandaşlar tarafından görüntülenirken, kısa sürede ormanlık alana girerek, gözden kayboldu.

Yeniakit Publisher
2020-05-23 10:56:00 -
Daha önce boz ayı paniği yaşayan Artvin’in Yusufeli ilçesine şimdi de kurtlar indi

Artvin’in Yusufeli ilçesi Balcılı köyüne inen 2 kurt, vatandaşlar tarafından cep telefonunun kamerasıyla görüntülendi.

2 kurt köye indi

Yusufeli ilçesine bağlı Balcılı köyüne, 2 kurt indi. Köylüler, kurtları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Kurtlar, kısa süre sonra ormanlık alana girerek, gözden kayboldu.

İlçeye bağlı köylere daha önce de boz ayılar inmişti.

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