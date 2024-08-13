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Yerel Daha önce böylesini görmediniz! İlginç yolculuk kamerada
Yerel

Daha önce böylesini görmediniz! İlginç yolculuk kamerada

Yeniakit Publisher
2024-08-13 09:27:00 -

Bursa'da bisikletini aracına sığdıramayan genç ilginç bir çözüm buldu. Yan koltuktaki arkadaşı camdan sarkarak bisikleti eliyle kontrol etti. İlginç yolculuk kameraya yansırken, şaşkına dönen vatandaşlar o anları saniye saniye kayda aldı.

Gemlik ilçesinde bir otomobil sürücüsü araca sığdıramadığı bisikleti için arkadaşıyla ilginç yönteme başvurdu. Sürücü direksiyon başına geçerken, yan koltuktaki arkadaşı ise bisikleti camdan sarkarak kontrol etti. İkilinin garip çözümünü şaşkınlıkla izleyen vatandaşlar o anları kayda aldı.

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