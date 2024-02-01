Daha neyin kriminalize edilmesinden bahsediyorsun vicdansız? Nihayet Osman Kavala itiraf etti!

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı...

Can Atalay kararı üzerinden, yine Gezi isyanı birinci gündem maddemiz oldu..

İsrail’in hemen her gün, onlarca Filistinliyi katletmesi bile, Gezi isyancılarının cezaevinde olması, birisinin cezaevinden çıkarılması için milletvekili adayı gösterilmesi kadar ilgi çekmiyor.

Şuna inanırım..

Küçük hukuksuzluklar, büyük hukuksuzlukların habercisidir.

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Bu açıdan, eğer bazı kişiler kasten cezaevinde tutuluyorsa. Durduk yerde haksızlığa maruz kalıyorlarsa.

Bu haksızlıkların, daha büyük haksızlıkların da habercisi olacağına inanırım..

Ama Gezi isyanı üzerinden bunu söylemek mümkün mü?

Ortada bir hukuksuzluk olduğunu söylemek mümkün mü?

Gezi isyancıları ne istiyor?

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