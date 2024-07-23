Daha neyi bekliyorsun dünya? Adalet dediğin, kağıt üstünde kalmakla tecelli etmiyor

Milliyet gazetesi yazarı Tunca Bengin, İsrail’in Filistin topraklarındaki işgalinin BM’nin en yüksek yargı organı tarafından tescillendiğini söyledi. Bengin, Uluslararası Adalet Divanı’nın, İsrail’in Filistin topraklarını en kısa sürede terk etmesi gerektiğini belirttiğini ifade etti. Ancak, İsrail’in bu kararlara rağmen işgaline devam ettiğini ve uluslararası toplumun yaptırım uygulamaması nedeniyle cesaretlendiğini vurgulayan Bengin, İsrail’in hukuksuzluğuna karşı alınan kararların uygulamada hiçbir değişiklik oluşturmadığını kaydetti. Tunca Bengin, özetle şunları ifade etti:

"İsrail’in Filistin topraklarında işgalci konumunda olduğu BM’nin en yüksek yargı organı UAD tarafından da tescillendi. Hatta “yıllardır işgal ettiğiniz yerler size hak doğurmaz” diyerek İsrail’in Filistin topraklarındaki işgaline “en kısa sürede son vermesi” gerektiği vurgulandı..Bunlar hak, hukuk, adalet anlamında umut veren ama bir o kadar utanç da içeren bir durum aslında. Çünkü adalet dediğin kağıt üstünde kalmakla tecelli etmiyor, bunun için işleyen ve istenen bir hukuk olması da şart. Alınan kararların, uygulanması, uygulattırılması yani...Yoksa sadece kulağa hoş gelen bir durum olmaktan öteye geçmiyor, geçmez..Hele de bu kararlar İsrail gibi hukuk tanımaz bir devlet için geçerliyse. Malum İsrail’in Filistin topraklarında işgalci konumunda olduğu ve terketmesi gerektiğini hükme bağlayan bugüne kadar alınmış onlarca karar var...Hiçbirisi uygulanmadı. Ama buna rağmen de 75 yıllık dönemde İsrail ile ilgili tek bir yaptırım da yok. Aksine ABD ve Avrupa’nın gazlamasıyla İsrail daha da azdı, şımardı...Pervasızca “bu toprakların Filistinle alakası yok, benim” diyor hep. Nitekim UAD’nin bu kararı üzerine Netanyahu’nun ofisinden yapılan açıklamada da “Yahudilerin kendi topraklarında işgalci olamayacakları” dile getirildi.

Dolayısıyla UAD’nin bu kararıyla ilgili asıl merak edilen de şu:

Kağıt üstünde bunlar yazılıyor, söyleniyor da sonuçta ne değişecek uygulamada hayatta...

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Çünkü dünyanın gözü önünde pervasızca soykırım yapan, hala da devam eden İsrail, Uluslararası Adalet Divanı’nın aldığı daha önceki kararları da takmadı, takmıyor. (...)

Kağıt üstünde alınan kararlar uygulansa İsrail’in nefes alması bile mümkün değil..."