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Yerel Bayburt'ta kardeşlik turnuvası! Kur'an kursu öğrencileri halı sahada kaynaştı
Yerel

Bayburt'ta kardeşlik turnuvası! Kur'an kursu öğrencileri halı sahada kaynaştı

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Bayburt'ta kardeşlik turnuvası! Kur'an kursu öğrencileri halı sahada kaynaştı

Bayburt İl Müftülüğü tarafından Yaz Kur’an Kurslarında eğitim gören öğrencilere yönelik futbol turnuvası başlatıldı.

Yaz Kur’an kurslarından eğitim alan öğrenciler arasında birlik, kardeşlik ve dayanışma duygularını pekiştirmek amacıyla düzenlenen turnuva, 4 hafta sürecek.

2 kategoride gerçekleştirilen organizasyonda toplam 24 takım şampiyonluk mücadelesi verecek. Turnuva ile öğrencilerin hem sportif faaliyetlere katılması hem de sosyal bağlarını güçlendirmesi hedefleniyor.

İl Müftüsü Bayram Danacı, turnuvanın açılışında öğrencilere başarılar dileyerek organizasyonun hayırlı olmasını temenni etti.

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