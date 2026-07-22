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Dünya
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Dalga dalga yayılıyor! Avrupa ülkesinde çocuklara sosyal medya yasağı

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DHA Giriş Tarihi:

Dalga dalga yayılıyor! Avrupa ülkesinde çocuklara sosyal medya yasağı

Fransız parlamentosu, 15 yaş altı çocukların sanal medya kullanımını yasaklamaya yönelik yasa tasarısını onayladı.

#1
Foto - Dalga dalga yayılıyor! Avrupa ülkesinde çocuklara sosyal medya yasağı

Fransa parlamentosu, reşit olmayanları sanal medya kullanımının barındırdığı risklere karşı korumayı amaçlayan yasa tasarısını onayladı. Kabul edilen tasarı kapsamında, 15 yaşından küçük çocukların sanal medya platformlarına erişiminin engellenmesi ve çocukların endişe verici veya zararlı içeriklerden korunması hedefleniyor.

#2
Foto - Dalga dalga yayılıyor! Avrupa ülkesinde çocuklara sosyal medya yasağı

İlgili hükümlerin bu yıl 1 Eylül itibarıyla yürürlüğe girmesi öngörülürken, halihazırda hesabı bulunan 15 yaşından küçük kullanıcılara hesaplarını kapatmaları ya da yaş doğrulaması işlemlerini tamamlamaları için 1 Ocak 2027 tarihine kadar geçiş süresi tanınacak.

#3
Foto - Dalga dalga yayılıyor! Avrupa ülkesinde çocuklara sosyal medya yasağı

Yasağın kapsadığı sanal medya uygulamaları arasında Instagram, TikTok, Facebook ve Snapchat'in yanı sıra; kullanıcıların etkileşime girmesine, içerikleri herkese açık olarak yaymasına veya kullanıcı topluluklarına katılmasına olanak tanıyan diğer platformlar da yer alıyor. Wikipedia gibi çevrim içi ansiklopediler ile eğitim veya bilim odaklı kaynak platformları ise bu kısıtlamanın dışında bırakıldı.

#4
Foto - Dalga dalga yayılıyor! Avrupa ülkesinde çocuklara sosyal medya yasağı

Atılan bu adımla birlikte Fransa, sanal medya kullanımına yaş düzenlemesi getiren ilk Avrupa Birliği (AB) ülkesi olarak kayıtlara geçti.

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