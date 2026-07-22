Dalga dalga yayılıyor! Avrupa ülkesinde çocuklara sosyal medya yasağı

Yasağın kapsadığı sanal medya uygulamaları arasında Instagram, TikTok, Facebook ve Snapchat'in yanı sıra; kullanıcıların etkileşime girmesine, içerikleri herkese açık olarak yaymasına veya kullanıcı topluluklarına katılmasına olanak tanıyan diğer platformlar da yer alıyor. Wikipedia gibi çevrim içi ansiklopediler ile eğitim veya bilim odaklı kaynak platformları ise bu kısıtlamanın dışında bırakıldı.