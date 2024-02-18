Daha neler yapacaktınız utanmaz adam! Başörtülüleri üniversiteden atmak yasakçı Rıza’yı kesmemiş

Milli ve manevi değerlere karşı çıktığı onlarca açıklamasıyla sürekli tepkilerin odağında olan CHP 24. Dönem Milletvekili Rıza Türmen, bu kez ağızları açık bırakan, pişkin bir çıkışla gündeme geldi.

28 Şubat sürecinde, “Başörtüsü insan hakkı değildir” sözleri ile darbeye destek veren, teröristbaşı Öcalan’ın adil yargılanmadığını savunan, Gezi isyanı için, “Spontane gelişen halk ayaklanması” diyen, HDP'nin Danışma Kurulu’na dahil olan, tecavüzcüler için idam cezası getirilmesine karşı çıkan, Osman Kavala gibi Türkiye aleyhine işler çeviren casus kılıklılara kucak açan eski Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Yargıcı ve 24. Dönem CHP Milletvekili Rıza Türmen, “Bizim fikirlerimiz hiçbir zaman iktidara gelemedi” dedi.

Hürriyet gazetesinden Zeynep Bilgehan’a konuşan Türmen, şunları söyledi:

“Tam karşı binada da Milli Türk Talebe Birliği vardı. Orada hem ülkücüler hem muhafazakârlar olurdu. O karşı binada çalışanların hepsi Türkiye’nin yöneticileri oldu. Bizim Milli Talebe Federasyonu’nda çalışanlarsa iş güç sahibi oldular. İktidar olamadılar, muhalefet bile olamadılar (gülüyor)! Bizim fikirlerimiz hiçbir zaman iktidara gelemedi.”

İktidar olsanız ne yapacaktınız!..

Türmen’in, milletin aklıyla alay edercesine, “Fikirlerimiz hiçbir zaman iktidare gelemedi” demesi büyük tepki çekti. 28 Şubat sürecinde iktidara gelmese de ordu eliyle iktidar deviren darbecilere destek verip başörtüsü yasaklarını destekleyen ve mütedeyyin kadınların haklarını savunmalarına karşı çıkan Türmen’in, fikirdaşlarının iktidara gelmesi durumunda ne yapmak istediği merak konusu oldu!.. Türmen ve fikirdaşlarının iktidar olması durumunda başörtülülerin sokağa çıkmasını yasaklayıp sadece örtülerinden dolayı hapse atmak mı isteyeceği sorusu akıllara geldi!..

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