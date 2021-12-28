Daha neler göreceğiz neler! Milliyetçi Meral İBB'deki PKK'lılar kalkan oldu
İçişleri Bakanlığı'nın İBB'yi PKK'lılardan temizlemek için başlattığı teftiş, CHP'nin ittifak ortağı İYİ Parti'ye dokundu. Sözde milliyetçilik söylemleriyle vatandaşlardan oy isteyen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, PKK'lılara kalkan olarak hükümete yönelik aba altından sopa gösterdi.
Sözde milliyetçilik söylemleriyle vatandaşlardan oy isteyen, milliyetçiliği kırmızı çizgi olarak gördüğünü belirten İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki PKK'lılara kalkan oldu.
İçişleri Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesinde (İBB) terör örgütleriyle iltisaklı personel olduğu yönünde ihbarlar üzerine konunun soruşturulması için "özel teftiş" başlatıldığını duyurmuştu. CHP döneminde İBB'ye PKK'lıların doldurulduğu ihbarları üzerine başlatılan çalışmaya ilk tepkilerden biri sözde milliyetçi Meral Akşener'den geldi. İBB'nin PKK'lılardan temizlenmesine karşı tavır alan Akşener, hükümete aba altından sopa gösterdi.
Hadsiz sözler
CHP'nin ittifak ortağı Akşener, "Aklınızı başınıza alın beyler. Birilerine tuzak kuralım derken sandıkta şamar yemenin taşlarını döşemeyin." ifadelerini kullandı. Akşener'in terör örgütü bağlantılı kişileri korumak için sarf ettiği bu sözler, vatandaşların tepkisini çekti. Esnaf ziyaretlerinde 'Burası Kürdistan' diyenlere ses çıkarmayan Akşener, PKK'lıları da korumasının ardından vatandaşlara "Daha neler göreceğiz neler" dedirtti.
Skandal haberi, İYİ Parti'nin yayın organı Yeni Çağ Gazetesi bugün manşetine taşıdı. İşte o haber;