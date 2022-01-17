Daha ne kadar bu görüntülere alışacağız? Pervin Buldan'ın katıldığı HDP kongresinde PKK propagandası!

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan dün Batman 4. Olağan İl Kongresi'ne katıldı.

Kongre, HDP'nin Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in sevgilisi olan PKK'lı Volkan Bora ile çekilen fotoğraflarının yankıları henüz sürerken, yeni bir skandala daha sahne oldu.

Teröristler için saygı duruşunda durdular

Kongre merkezine gelen Pervin Buldan çiçeklerle, sloganlarla ve türkülerle karşılandı.

Ardından çeşitli faaliyetlerde bulunmuş ve TSK tarafından öldürülmüş teröristler için saygı duruşunda duruldu.

Saygı duruşunun ardından bir kişi mikrofondan, "Anıları mücadelemizde yaşayacak." dedi.

Ekrana teröristleri ve abdullah öcalan posteri yansıttılar, alkışladılar

Kongre'nin ilerleyen saatlerinde partinin hazırladığı video görüntüleri projeksiyon ile ekrana yansıtıldı.

Görüntülerde bebek katili Abdullah Öcalan'ın posteri ve çeşitli eylemlere katılmış teröristlerin resimleri yer aldı. Resimler ekrana verilirken "Biji Serok Apo" diye slogan atıldı ve alkışlandı.

"Yönetimin parçası olacağız"

Batman 4. Olağan İl Kongresi'nde konuşma yapan Pervin Buldan, "Kimse en ufak bir şüphe duymasın. HDP'nin bu seçimlerde yapacağı ve uygulayacağı strateji ile birlikte yönetimin bir parçası olacağını asla aklından çıkarmasın. Türkiye'deki demokrasi güçleriyle, barış yanlılarıyla büyük bir strateji geliştirerek bu ülkeyi yönetmeye aday bir parti olduğumuzu bir kez daha söylüyoruz." dedi.