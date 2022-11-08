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Daha kaç çocuk ölecek? Başıboş köpekten kaçarken araba çarptı

Tekirdağ'da, başıboş köpeklerden kaçan 10 yaşlındaki çocuk araba çarpması sonucu ağır yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-11-08 19:53:00 - 2022-11-08 20:10:08

 Yeniakit.com.tr 

Türkiye'de başıboş köpek sorunu akl-ı selimle çözülmeli çağrılarını kulak ardı eden "hayvanseverler" sebebi ile çözülemezken bir üzücü haber de Tekirdağ'dan geldi.

Tekirdağ'da başıboş bir sokak köpeğinin kovaladığı üç çocuk hızlıca kaçarken, içlerinden birisi refleksle yola fırladı.

Yola kaçan 10 yaşındaki çocuğa araba çarptı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan çocuk Çerkezköy Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

Çocuğun vücudunda çok sayıda kırık olduğu ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

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