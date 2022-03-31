Daha kaç can yanmalı? Türkiye Mahraya ağlarken bir kaza haberi de Aydın'dan!

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Köpeklerin saldırısından kaçarken kamyon çarpması sonucu ağır yaralanıp yoğun bakımda tedavi gören 9 yaşındaki Mahra Melin Pınar'ın hayatını kaybetmesi Türkiye'yi hüzne boğarken bir kaza haberi de Aydın'ın Karacasu ilçesinden geldi.

Köpeklerden kaçarken cipin altında kaldı!

Önceki gün okula gitmek için bisikletiyle yola çıkan 13 yaşındaki çocuk başıboş iki sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Köpeklerden uzaklaşmaya çalışan çocuk, bisiklet kontrolünü kaybedince bir cipin altında kalarak yaralandı. Hastaneye kaldırılan çocuğun ayağının kırıldığı ve vücudunun çeşitli yerlerinde sıyrıklar oluştuğu tespit edildi.

13 yaşındaki çocuk yaşadıklarını şöyle anlattı:

Araba sola kırmasaydı daha kötü olabilirdim. Araba ayağımın üstünden geçti. Oradan geçen bir uzman çavuş bana yardımcı oldu. Sonra ambulansla hastaneye getirdiler.

'Oğlumun canı onlardan değersiz mi?'

Yaralanan çocuğun babası Şükrü Ayakdaş da şu ifadeleri kullandı:

Benim çocuğumun başına gelen kimsenin çocuğunun başına gelmesin. Televizyonlarda görüyoruz, daha yeni Antalya'da köpekten kaçarken bir çocuk kamyonun altında kalıp canını verdi. Tamam, köpekler de can taşıyor ama oğlumun canı onlardan değersiz mi? Yetkililere sesleniyorum. Bir çözüm istiyorum. Şu anda hastane köşelerinde değil de başka yerlerde olabilirdim.





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