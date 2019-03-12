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Daha iyi hayat için İngiltere'ye gitti, 7.000 kişi tecavüz etti!

Memleketi Nijerya’dan İngiltere’ye daha iyi bir hayat için gelen kadın tarifi kabil olmayan fecaate duçar ve muzdarip edildi. İngiliz medyası ise, ülkelerinde on binlerce köle bulunması karşısında bu rezalete karşı mücadele çağrısı yaptı.

12 Mart 2019 Salı 15:37
Daha iyi hayat için İngiltere'ye gitti, 7.000 kişi tecavüz etti!

 yeniakit.com.tr  Nijerya’dan İngiltere’ye daha iyi bir hayat için geçen Stephanie’nin hikâyesi İngiliz medyasında ciddi yer buldu. İngiltere’ye gelmeden altı ay evvel resepsiyonist olarak iş verilme sözü aldı. 33 yaşında iken kendi başına gelen kadın, havalimanından alınıp Nottingham’a götürüldü ve zorla seks ticareti içine sokuldu.

7.000’den fazla erkekle zorla ilişkiye soktular, para dahi vermediler

Bundan sonra 4 yıl boyunca Nottingham’da bir geneleve kapatıldı. Dört yıl boyunca kendi rızası hilafına 7000’den fazla erkekle ilişkiye zorlandı...

Genelde sahibesi tarafından tehdit edildiğini ve çok korktuğunu The Sun gazetesine anlatan Stephanie, tüm parayı da sahibesinin alıp hiç parası olmadığını, günde bazen 5 adamın kendisine geldiğini söyledi.

4 yılın sonunda nihayet Londra’ya kaçma şansı yakaladı. Mağazalara gitmesine izin verildiği vakit nazik bir kadınla karşılaştığını anlatan mağdure, ona peşinde insanlar olduğunu ve trene binmesi gerektiğini söyleyince kendisine 50 pound verdiğini belirtti. Fakat gidecek hiçbir yeri olmadığından evsiz konumuna düştü. Sokaklarda 2 yıl geçirdikten sonra bir kadın sığınağına yerleştirilen Stephanie, bugünlerde Sophie Hayes Vakfı’nın yardımıyla hayatını yeniden inşa etmeye çalışıyor.

Şu an iş bulamaz halde olan Stephanie’nin, üniversiteye gidip muhasebeci olmaya çalıştığı kaydedildi.

İlave bir bilgi ise, Stephanie gibi kimselerin İngiltere’de hükümetten ancak 45 günlük yardım aldığı.

İngiltere’de 136.000 köle var

İngiliz medyası, Stephanie’nin hikâyesinin “nadir” olarak görülebilmek pozisyonundan çok uzak bir durumda olduğunu vurgulayıp başka birçok örneği de hatırlattı.

Araştırmalarla elde edilen istatistikler de durumun vahametini ortaya koyuyor.

Buna göre İngiltere’de yaşayan tahmini 136.000 köleye çevrilmiş kurban mevcut.

Her 10 İngiliz adamdan bir tanesi hayatında bir fahişe kullandı.

Ayrıca 2018 Yılında Milli Suç Dairesi’ne seks köleliği üzerine 1931 başvuruda bulunuldu. Bunlardan 1726’sı kadındı.

Bu modern köleler, İngilizlerin arasında, İngiltere sokaklarında evlerde kurulmuş gizli genelevlere kitlenerek yaşıyorlar.

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Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 15:37
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