  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İşte Aksa Tufanını başlatan o füzeler Kassam Tugayları, yeraltı tünellerindeki füzelerinin görüntülerini yayınladı.

İsrail televizyonu yayınladı: İşte Kassam Tugayları'nın dünyaya duyurduğu efsane mesaj!

Mücahitler paylaştı! İsrail'e soğuş duş

62,5 milyon kişi tehdit altında! Sosyal medyadaki hesabınızı böyle koruyun

Abdurrahman Uzun noktayı koydu! Araplar Osmanlıyı sırtından vurmuş olsa siz Arapları ayakta alkışlardınız

Şok ve BİM'den sonra bir marketten daha indirim kararı

İngiliz BBC'den İsrail-Filistin hattındaki yaşananlarla ilgili skandal ifadeler

Bu fiyatlamalara dikkat edin! Gram altın bu seviyeyi görebilir!

Faiz artışı kime yaradı? Vatandaş böyle tepki gösterdi!

Fotoğrafçı kumpası çürüttü! Mahkeme hatada direniyor
Gündem Daha iyi anlatılamazdı! Numan Kurtulmuş'tan BM'ye dört dörtlük benzetme
Gündem

Daha iyi anlatılamazdı! Numan Kurtulmuş'tan BM'ye dört dörtlük benzetme

Yeniakit Publisher
2023-10-10 12:50:00 -
Daha iyi anlatılamazdı! Numan Kurtulmuş'tan BM'ye dört dörtlük benzetme

Terör devleti İsrail'in Filistin'e yönelik kanlı saldırılarını değerlendiren TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, BM'ye dörtlük dörtlük bir benzetmede bulundu. Kurtulmuş, "Birleşmiş Milletler, kağıttan bir organizasyon haline gelmiştir." dedi.

Terör devleti İsrail, abluka altında tuttuğu Filistin'e adeta ölüm yağdırıyor.

Kanlı saldırıları değerlendiren TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, önemli ifadeler kullandı.

Kurtulmuş'un açıklamaları şu şekilde:

(İsrail-Filistin çatışması) Türkiye olarak üzerimize düşeni yapmaya hazırız.

Dünya barışı için Filistin sorunu çözülmeli.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

(İsrail-Filistin) Çatışmaların durdurulmasını, insani kayıplara son verilmesini, uluslararası camianın sorumluluklarını yerine getirmesini temenni ediyoruz.

Dünya barışının kapısı Orta Doğu barışı, Orta Doğu barışının kapısı ise özgür Filistin kuruluncaya kadar Filistin davasının çözüme kavuşturulmasıdır.

Birleşmiş Milletler, kağıttan bir organizasyon haline gelmiştir.

''Aksa Tufanı'' sonrası Hizbullah'tan kritik karar
''Aksa Tufanı'' sonrası Hizbullah'tan kritik karar

Dünya

''Aksa Tufanı'' sonrası Hizbullah'tan kritik karar

İsrail, o ülkeyi vuruyor! Savaş uçakları ve helikopterle saldırıyorlar
İsrail, o ülkeyi vuruyor! Savaş uçakları ve helikopterle saldırıyorlar

Dünya

İsrail, o ülkeyi vuruyor! Savaş uçakları ve helikopterle saldırıyorlar

Kritik temas! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan peş peşe Filistin görüşmesi
Kritik temas! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan peş peşe Filistin görüşmesi

Siyaset

Kritik temas! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan peş peşe Filistin görüşmesi

Kana susayan İsrail terörünün bilançosu
Kana susayan İsrail terörünün bilançosu

Dünya

Kana susayan İsrail terörünün bilançosu

Filistin’in meşru mücadelesini kirli bir terör eylemine benzetti!
Filistin’in meşru mücadelesini kirli bir terör eylemine benzetti!

Gündem

Filistin’in meşru mücadelesini kirli bir terör eylemine benzetti!

Mücahitler paylaştı! İsrail'e soğuş duş
Mücahitler paylaştı! İsrail'e soğuş duş

Dünya

Mücahitler paylaştı! İsrail'e soğuş duş

2
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

İslam dünyası

öyleyse bir atak başlatıp islam b.m sini kurun bu tür polimiklerle zaman geçirmeyin

Dayi

Yok öyle, sivil insanları sizin teroristleriniz öldürsün sonrada İsrail'in hışmından kurtulmak için birleşmiş milletlerden yardım bekleyin. Öyle yazma yok.
TÜM YORUMLARA GİT ( 2 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23