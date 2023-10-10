Daha iyi anlatılamazdı! Numan Kurtulmuş'tan BM'ye dört dörtlük benzetme
Terör devleti İsrail'in Filistin'e yönelik kanlı saldırılarını değerlendiren TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, BM'ye dörtlük dörtlük bir benzetmede bulundu. Kurtulmuş, "Birleşmiş Milletler, kağıttan bir organizasyon haline gelmiştir." dedi.
Terör devleti İsrail, abluka altında tuttuğu Filistin'e adeta ölüm yağdırıyor.
Kanlı saldırıları değerlendiren TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, önemli ifadeler kullandı.
Kurtulmuş'un açıklamaları şu şekilde:
(İsrail-Filistin çatışması) Türkiye olarak üzerimize düşeni yapmaya hazırız.
Dünya barışı için Filistin sorunu çözülmeli.
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(İsrail-Filistin) Çatışmaların durdurulmasını, insani kayıplara son verilmesini, uluslararası camianın sorumluluklarını yerine getirmesini temenni ediyoruz.
Dünya barışının kapısı Orta Doğu barışı, Orta Doğu barışının kapısı ise özgür Filistin kuruluncaya kadar Filistin davasının çözüme kavuşturulmasıdır.
Birleşmiş Milletler, kağıttan bir organizasyon haline gelmiştir.