Daha iktidar olmadan ipini çektiler! TİP'li Erkan Baş Babacan ve Davutoğlu'nu açık açık tehdit etti

HDP ile Emek ve Özgürlük İttifakı'nda yer alan ve aday çıkarmayarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek vereceklerini ilan eden Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, Halk TV'de gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Halk TV canlı yayınında İsmail Küçükkaya'nın sorularını yanıtlayan Baş, iktidara geldiklerinde Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ı yargılayacaklarını belirtti. Baş'ın sözlerinin ardından stüdyo bir anda buz kesti.

Baş açıklamasında, şu ifadeleri kullandı:

Şimdi bakın açık konuşuyorum. Millet İttifakı'nın içerisinde daha önce iktidarın parçası olmuş topluluklar da var. Diyelim ki yargılama süreci var. Acaba ucu bana dokunur mu diye frenlemeye çalışan birisi varsa kusura bakmayın arkadaş biz size de karşı dururuz.

Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceklerini ilan etmişti.

ÖNE ÇIKAN VİDEO