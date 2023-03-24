  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Teknoloji devi resmen satılıyor, kararını duyurdu! Türkiye'de binlerce şirketi var: Merak edilen rakamı oldu

Yeni "Ağrı Belediye Başkanı" belli oldu

Rus devi Türkiye kararını duyurdu! Rakamı duyanlar kulaklarına inanamadı

"Batan gemi" dedikleri AK Parti muhalefete resmen fark attı

Dikkat çeken rakam! O marka rakamı sıfırladı: Araçlar kapış kapış satılıyor, 2023 son model sıfır bir araç!

Son seçim anketi Türkiye'ye duyuruldu! Muharrem İnce'nin Memleket Partisi'nin oy oranı olay oldu

California’da kuraklık sorunu büyük oranda çözüldü

En düşük emekli maaşı için kritik gelişme

Son dakika... AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz'dan ittifak açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete zor soru: Nerede bu belediyeler?
Siyaset Daha iktidar olmadan ipini çektiler! TİP'li Erkan Baş Babacan ve Davutoğlu'nu açık açık tehdit etti
Siyaset

Daha iktidar olmadan ipini çektiler! TİP'li Erkan Baş Babacan ve Davutoğlu'nu açık açık tehdit etti

Yeniakit Publisher
2023-03-24 23:30:00 -
Daha iktidar olmadan ipini çektiler! TİP'li Erkan Baş Babacan ve Davutoğlu'nu açık açık tehdit etti

HDP ile Emek ve Özgürlük İttfakı'nda yer alan Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, katıldığı canlı yayında Millet İttifakı ortaklarından Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ı açık açık tehdit etti.

HDP ile Emek ve Özgürlük İttifakı'nda yer alan ve aday çıkarmayarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek vereceklerini ilan eden Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, Halk TV'de gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Halk TV canlı yayınında İsmail Küçükkaya'nın sorularını yanıtlayan Baş, iktidara geldiklerinde Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ı yargılayacaklarını belirtti. Baş'ın sözlerinin ardından stüdyo bir anda buz kesti.

Baş açıklamasında, şu ifadeleri kullandı:

Şimdi bakın açık konuşuyorum. Millet İttifakı'nın içerisinde daha önce iktidarın parçası olmuş topluluklar da var. Diyelim ki yargılama süreci var. Acaba ucu bana dokunur mu diye frenlemeye çalışan birisi varsa kusura bakmayın arkadaş biz size de karşı dururuz.

Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceklerini ilan etmişti.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23