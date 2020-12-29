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Teknoloji Daha duyurulmayan telefon 3 bin dolara satıldı
Teknoloji

Daha duyurulmayan telefon 3 bin dolara satıldı

OnePlus'ın yaklaşmakta olan amiral gemisi 9 henüz tanıtılmadan, telefonun prototipi eBay üzerinden 3 bin dolara satıldı.

Yeniakit Publisher
2020-12-29 14:45:00 -
Daha duyurulmayan telefon 3 bin dolara satıldı

Son dönemlerin popüler teknoloji üreticilerinden bir tanesi olan OnePlus, bir süredir "9" olarak isimlendirdiği yeni bir amiral gemisi telefon üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.

Bir eBay kullanıcısı, OnePlus'ın yaklaşmakta olan akıllı telefonunu satışa çıkardı. Henüz tamamlanmamış ve duyurulmamış olan bu telefon, başka bir kullanıcı tarafından da satın alındı. Akıllı telefon sektörünü yakından takip edenlerin gündemine oturan olay, telefonu satan ve satın alan kişilerin kimler olduğunun merak edilmesine de yol açtı. Ancak asıl mesele, bu akıllı telefonun piyasaya sürülmeden nasıl ele geçirilip, satılabildiğiydi.

Gizemli bir eBay kullanıcısı tarafından satışa çıkarılan OnePlus 9, görüntüleri ortaya çıkan prototiple aynı. Webtekno'nun aktardığına göre satıcı, sizlerle paylaşmış olduğumuz görüntülere ek olarak, telefonun özelliklerini gösteren bazı görüntüler de paylaştı. Ancak bu görüntüler, çok kısa bir süre listeleme ekranında kaldıktan sonra kaldırıldı. Zira bugüne dek ortaya çıkan bilgiler ile söz konusu kullanıcının paylaştığı ekran görüntüleri, birbirlerine uymuyordu. Tüm bunlara rağmen OnePlus 9 prototipi, 3.000 dolara alıcı buldu.

OnePlus 9, çok büyük bir ihtimalle 6.55 inç büyüklüğünde bir ekrana sahip olacak. Snapdragon 888 işlemciden güç alması beklenen telefonun 8 GB RAM, 128 GB depolama alanı kombinasyonuna sahip olması bekleniyor. Ön tarafında 8 MP çözünürlük sunan bir kamerası bulunacak telefonun ana arka kamerası ise 48 MP çözünürlük sunacak. Ayrıca bu akıllı telefon, Android 11 tabanlı OxygenOS 11arayüzüyle gelecek. OnePlus'ın düzenleyeceği etkinlikle birlikte bu akıllı telefonun tüm özellikleri gün yüzüne çıkmış olacak.

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