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Siyaset Daha dün 'Başkan Apo'nun heykelini dikecekti! Bugün Anayasa dersi vermeye kalktı!
Siyaset

Daha dün 'Başkan Apo'nun heykelini dikecekti! Bugün Anayasa dersi vermeye kalktı!

'Buna alışsanız iyi olur. Çünkü daha biz Başkan APO'nun heykelini dikeceğiz, heykelini' sözleri ile hafızalara kazınan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, tutuklu bulunduğu Edirne F Tipi Cezaevinden, Anayasa dersi vermeye kalktı.

Yeniakit Publisher
2021-03-19 20:28:00 - 2021-03-19 20:30:52

 Yeniakit.com.tr 

HDP'nin tutuklu Eş Genel Başkanı Selahattin Dermirtaş, avukatları aracılığı ile bir mesaj paylaştı. 'Buna alışsanız iyi olur. Çünkü daha biz Başkan APO'nun heykelini dikeceğiz, heykelini' sözleri ile hafızalara kazınan Demirtaş, Anayasa dersi vermeye kalktı.

'Ağır bir anayasal suç'muş!

Terör ve terörist sevici Demirtaş, HDP'ye yönelik kapatma davası ile FETÖ ve PKK sevici Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun milletvekilliğinin düşürülmesini değerlendirdi. AK Parti iktidarını hedef alan Kobani olaylarının baş müsebbibi Demirtaş, "Bugüne kadar partileri ya darbeciler ya da statükocular kapattılar. İlk kez, bir partinin seçim kazanması için bir başka partiye kapatma davası açılıyor. Bu sadece ahlaksızlığın dibi değil, aynı zamanda ağır bir anayasal suçtur." dedi.

'Gergerlioğlu onurumuzdur'

AK Parti iktidarını zalimlikle suçlayan Demirtaş, "Ve hiç kimse unutmasın ki, önümüzdeki seçimlerin sonucunu HDP binası değil, HDP’liler belirleyecek. Bu da HDP’lilerin, zalimleri gömeceği yerdir." diye konuştu. Demirtaş, terör örgütü propogandası yapmak suçundan aldığı hapis cezası Yargıtay tarafından onanan ve ardından da milletvekilliği düşen Ömer Faruk Gergerlioğlu'na şöyle sahip çıktı: "Son olarak belirtmek isterim ki, Ömer Faruk Gergerlioğlu her daim halkın vekilidir ve onurumuzdur."

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Yorumlar

Hakkari

Ömrünün sonuna kadar curuyeceksin o zindanda. 
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gedikli

BU VE BUNUN GİBİ İNSANLAR BİZİM EĞİTİM SİSTEMİNDE OKUYUP DEVLETE KARŞI PALAZLANIYORLAR. AVUKAT, HAKİM, DOKTOR, MÜHENDİS VS NE ARARSAN OLUYORLAR. DEVLETİN KADROLARINDA MECLİSİNDE ASKERİN İÇİNDE KADROLAŞIYORLAR.
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