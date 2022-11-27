Daha da artacak endişesi! Almanya'da 'Aşırı borçlu' sayısı belli oldu

Kredi kuruluşu Creditreform, Almanya'da 5,9 milyon kişinin aşırı borçlu olduğunu açıklayarak, Enerji fiyatları ve artan enflasyon karşısında Alman halkı yaşam maaliyetlerini karşılamakta zorlandığı belirtildi. Uzmanlar ise ileride borçlu sayısının artacağını belirtiyor.

Federal İstatistik Dairesi'ne (Destatis) göre, yükselen enerji fiyatlarının etkisiyle Almanya'da enflasyon Ekim ayında yüzde 10,4'e yükseldi. Katma değer vergisinin (KDV) yüzde 19'dan yüzde 7'ye düşürülmesine rağmen doğal gazın fiyatı iki kattan fazla arttı.

Creditreform'un raporunda, 7,8 milyon hane ile 15,6 milyon kişinin ileride faturalarını ödeyememe riskinin olduğu belirtildi. Creditreform uzmanı Patrik-Ludwig Hantzsch, "Asıl yük, sürekli yüksek enflasyon ve özellikle tüketicilere hiçbir şekilde tam olarak ulaşmamış olan artan enerji maliyetleri olacaktır" dedi.

Creditreform’un ekonomi uzmanı Patrik Ludwig Hantzsch, aşırı borçlularının saysının çok yakında önemli ölçüde artacağını belirterek, “Enflasyonun ve yükselen enerji maliyetlerinin oluşturduğu yük, henüz tüketiciye tam anlamıyla ulaşmadı" ifadelerini kullandı.

Ekonomik Araştırma Enstitüsü'ne göre ise, enerji fiyatlarındaki mevcut artış, yurtdışındaki satıcılara akan fonlarla birlikte 2023 yılına kadar Almanya'ya yaklaşık 110 milyar avro reel gelire mal olacak. Bu, 1970'lerin sonundaki petrol krizinden bu yana en büyük gerçek gelir kaybı.