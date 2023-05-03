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Medya Daha çoook beklersin Necati! Avucunu yalayacaksın
Medya

Daha çoook beklersin Necati! Avucunu yalayacaksın

Yeniakit Publisher
2023-05-03 14:31:00 -
Daha çoook beklersin Necati! Avucunu yalayacaksın

Sözcü gazetesinin tek "doğru"suna şahit olunmayan yazarı Necati Doğru, rüya âleminde yaşadığını bir defa daha gösterdi.

Sözcü gazetesinin tek "doğru"suna şahit olunmayan yazarı Necati Doğru, rüya âleminde yaşadığını bir defa daha gösterdi. 

Tayyip Erdoğan'ın seçimleri kaybedeceğini ima eden Doğru, "Daha çoook beklersin Necati" dedirten yazısında özetle şunları kaydetti:

"Kaybederse!

Partiyi, politikayı bırakır, politikacı olmadan önceki günlerinde yaptığı gibi ticarete geri döner mi?
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Bisküvi bayisiydi.

Ülker ile bozuştu.

Çok satan başka bir ürünün bayiliğini alır, “durmak yok, yola devam” diyebilir mi?

Tersi de olabilir!

Beni anlamadınız, kıymet, kadir bilmediniz diyerek halka küser yurt dışına gider, başka ülkeye yerleşir oradan Türkiye'yi seyreder mi? (…)"

 

 

 

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