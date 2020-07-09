Daha çok anne gelsin PKK bitsin

Hasan Eğrigöz Ankara

Terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan evlatlarını geri almak isteyen annelerin 10 ayı aşkın süredir HDP önünde sürdürdüğü evlat nöbeti, terör örgütü PKK ve uzantısı HDP’yi sallarken, zorla dağa götürülen 14 kişinin geri gelmesine ve onlarca teröristin de PKK’dan kaçarak güvenlik güçlerine teslim olmasına neden oldu.

Annelerin feryadını bütün dünya duydu

HDP önünde evlat nöbeti tutan anne sayısının arttıkça, PKK’da daha fazla çözülmeye yol açacağını ifade eden Diyarbakır İnanç Özgürlüğü Platformu Başkanı İbrahim Gökdemir, “Annelerin onurlu direnişi, şehirdeki uzantıları bitirdi. Halk ve gençleri bilinçlendirdi. HDP’nin gerçek yüzünü ortaya çıkardı. Annelerin feryadı tüm dünyada duyuldu. Almanya’da da benzer bir eylem başladı. Diyarbakır anneleri eylemlerine, evlat nöbetine devam ettikçe, HDP, PKK korkmaya başladı. Örgütte çözülmeye başladı. Güvenlik güçlerinin ikna çabaları neticesinde onlarca terörist teslim oldu. HDP önünde evlat nöbeti tutan ailelerin sayısı daha çok artarsa bu, örgütte daha çok çözülmeye yol açacaktır” dedi.

Devlet millet el ele PKK’yı bitireceğiz

Şanlıurfa Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mehmet Yavuz da, “Türk Silahlı Kuvvetleri, yurtiçinde ve sınır ötesinde terör örgütü PKK’ya ağır darbeler indiriyor. Mehmetçik karşısında kaçacak delik arıyorlar. Diyarbakır annelerinin başlattığı eylem de PKK’nın uzantılarına karşı sivil mücadeleyi ortaya çıkardı. STK’lar olarak tüm desteğimizle annelerin arkasındayız. HDP/PKK’ya karşı verilen her mücadelenin yanındayız. Devlet millet el ele bu PKK’yı bitireceğiz inşallah” ifadelerini kullandı.

Gelin bizimle nöbet tutun

Oğlu Fatih için oturma eylemini sürdüren acılı anne Sevdet Demir, oğluna kavuşuncaya kadar oturma eylemini sürdüreceğini söyleyerek, “Diyarbakır annelerinin eylemi bize acımızı haykırma şansı verdi. Yıllardır HDP/PKK’nın bize yaşattığı mağduriyeti burada yüzlerine haykırıyoruz. Çocuklarımıza kavuşmadan da buradan ayrılmayacağız. Eylemi bırakmayacağız” diye konuştu. Diyarbakır annelerinden Türkan Mutlu ise, “Aylardır sürdürdüğümüz evlat nöbeti neticesinde 14 anne evladına kavuştu. Birçok terörist de teslim oldu. Evladı kaçırılan bütün anneler korkmasın. Gelsinler bizimle nöbet tutsunlar. Sonunda hepimiz evlatlarımıza kavuşacağız” dedi.