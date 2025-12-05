Daha anaokulu çağında rekor: 3 yaşındaki Hintli çocuk satranç tarihine geçti

Hindistan’da üç yaşındaki Sarwagya Singh Kushwaha, resmi FIDE (Uluslararası Satranç Federasyonu) puanı alarak satranç tarihinde bu başarıya ulaşan en genç oyuncu oldu.

Kushwaha, üç yaş, yedi ay ve 20 günlükken rekora ulaştı. Bununla, geçen sene kasımda üç yaş, sekiz ay ve 19 günlükken aynı başarıya ulaşan bir başka Hintli oyuncu Anish Sarkar’ı geride bıraktı.

Madhya Pradesh eyaletinde anaokuluna giden Kushwaha’nın hızlı satrançta 1.572 puanı bulunuyor. FIDE’den puan alabilmek için en az bir tane FIDE puanlı oyuncuyu yenmek gerekiyor.

Puanlama sistemi, bir oyuncunun performanslarına göre güç seviyesini ölçen bir değer. Hızlı satrançta dünya bir numarası numarası Magnus Carlsen’in puanı 2.824.

Kushwaha’nın babası Siddharth Singh, ETV Bharat’a yaptığı açıklamada, “Oğlumuzun dünya çapında bu ünvanı alması bizim için büyük bir gurur. Onun ileride büyükusta olmasını istiyoruz,” dedi.

Kushwaha, eyalet genelinde ve ülkenin farklı bölgelerinde katıldığı turnuvalarda üç puanlı bir oyuncuyu yenerek rekoru resmileştirdi.

Hindistan, satranç büyükustaları (grandmaster-GM) yetiştirmesiyle bilinen bir ülke; son dünya şampiyonu Gukesh Dommaraju ve beş kez Dünya Kupası kazanan Viswanathan Anand da bunlar arasında.