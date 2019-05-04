0553 313 94 23

Daha adı bile konulmayan bebek kalp ameliyatına girdi

Denizli'de daha adı bile konulmayan 1 haftalık bir bebek, doğuştan kalbinin ana damarları ters yerleşimli olarak dünyaya gelmesi nedeniyle kalp ameliyatına alındı. Özel bir hastanede girdiği ameliyatla hayata tutunan bebek sağlıklı bir şekilde taburcu edildi.

04 Mayıs 2019 Cumartesi 16:11
Daha adı bile konulmayan bebek kalp ameliyatına girdi

Doğuştan kalbinin ana damarları ters yerleşimli olarak dünyaya gelen ve henüz ismi dahi konulmayan bir haftalık bebek, Denizli'de özel bir hastanede yapılan başarılı ameliyat ile hayata tutunarak sağlıklı bir şekilde taburcu edildi.

Durmuş ailesinin bebeklerinde doğumdan hemen sonra Manisa’da yapılan tetkiklerinde, yeni doğan döneminin en ağır kalp hastalıklarından birisi olan kalbin ana damarlarının ters yerleşimli olduğu (büyük arter transpozisyonu) saptandı. Doktorlar bebeğin hayata tutunabilmesi için acilen ameliyata alınması gerektiğini söyleyince aile, Türkiye’de sayılı sağlık kuruluşlarında yapılan ameliyat için arayışa geçti. Türkiye’de oldukça sınırlı sayıda merkezde yapılabilen büyük ve oldukça riskli kalp ameliyatının Denizli'de özel bir hastanede yapıldığı bilgisi üzerine minik bebek bu hastaneye sevk edildi. Hastaneye getirilen ve henüz ismi dahi konulmayan bebek kalp damar cerrahisi ekibi tarafından ameliyata alındı. Başarılı geçen ameliyat sonrası yeni doğan yoğun bakım ünitesinde devam eden tedavisinin ardından bebek taburcu edilerek sağlığına kavuştu.

“Hastalara doğar doğmaz aynı gün ameliyat gerekebiliyor”

Konu hakkında bilgi veren hastanenin Eğitim Koordinatörü ve Yeni Doğan Uzmanı Doç. Dr. Osman Öztekin, “Doğumsal kalp hastalıkları yaklaşık olarak yüz doğumda bir görülür. Her kalp hastalığı olan çocuk ya da bebeğin tedavisi aynı değildir. Basit kapanmamış bir damarın kapatılmasından, yarısı gelişmemiş bir kalbi, hayata adapte etmeye kadar bir seri operasyon hatta kalp nakline kadar çeşitli ameliyatlar gerekebilir. Hastalara doğar doğmaz aynı gün ameliyat gerekebildiği gibi erişkin yaşa kadar fark edilemeyip 50-60’lı yaşlarda bile bu hastalıktan ameliyat olabilirler. Çocuk kalp hastalıkları tanı ve tedavisi yalnızca, gelişmiş ve üst düzey merkezlerde yapılabilmektedir. Yeni doğan ve çocukluk dönemindeki kalp ameliyatlarının yapılacağı merkezin mutlaka; deneyimli cerrahi ve anestezi ekibi bununla birlikte en üst standartlara sahip bir yeni doğan yoğun bakım ekibine sahip olması gerekmektedir” diye konuştu.

“Tüm çocukluk dönemi kalp hastalığı ameliyatları da yapılabilecek”

Yapılan ameliyatın Türkiye’de sayılı sağlık merkezinden yapıldığını ve bunlardan birisinin görev yapmakta olduğu hastanenin olduğunu aktaran Öztekin şunları söyledi:

Maalesef bebeklik ve çocukluk dönemi, açık kalp ve kapalı kalp ameliyatları düzenli bir şekilde Denizli’de bugüne kadar yapılamamaktaydı. Bugüne kadar yeni doğan hastalıkları konusunda her türlü tedavinin yapılabildiği merkezimizde bundan böyle 1 günlük bebeklerden başlayarak tüm çocukluk dönemi kalp hastalığı ameliyatları da yapılabilecek. Denizli'de yeni doğan ve çocukluk döneminin bu tür büyük kalp ameliyatlarını yapılabilir kılarak tüm bölgeye ve ülkemize büyük hizmet sağlayan başta kalp damar cerrahisi ekibi olmak üzere, tüm anestezi ve yeni doğan yoğun bakım ünitesi çalışanlarına teşekkür eder tebrik ederim.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Mayıs 2019 Cumartesi 16:11
  1. Manisa
  2. Denizli
  3. kalbin ana damarları
  4. büyük arter transpozisyonu
  5. kalbin ters yerleşimli ana damarları
  6. özel hastane
  7. ameliyat
  8. Eğitim Koordinatörü ve Yeni Doğan Uzmanı Doç. Dr. Osman Öztekin
  9. kalp damar cerrahisi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Deniz ile Chery Kayserispor’u sırtlıyor
    1. Deniz ile Chery Kayserispor’u sırtlıyor
    2. Voleybol Efeler Ligi Play-Off final..
    3. Elazığ’da trafik haftası etkinlikleri
    4. Başkent’te uçurtmalar göğü renklendirdi
    5. Van’da Bedıl Dans Yarışması
    6. Denk Partisi’nin Avrupa Parlamentosu..
    7. Voleybol Efeler Ligi play-off final..
    8. Ankara Büyükşehir Belediyesi eski..
    9. 11. Kocaeli Kitap Fuarı
    10. Büyükşehir Belediyesinden Aydın’da..
    11. Kazakistan'dan Türk iş adamlarına davet
    12. Spor Toto Süper Lig’de 32 ve 33. hafta..
    13. Simülasyonda emniyet kemerinin önemini..
    14. Fani Kasırgası Bangladeş’i vurdu: 6 ölü
    15. YTB öğrencileri İstanbul'da "fotoğraf..
    16. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İstiklal Marşı..
    17. Tekne faciasında iki göz altı
    18. İşte Ramazan pidesinin püf noktaları
    19. Arkadaşını sırtından bıçakladı,..
    20. Milli Görüş’çü başkandan Cihangir..
    21. Kulu’da istişare toplantısı yapıldı
    22. Didimli genç işadamlarından gazeteci..
    23. Taş fırınlarda imece lezzeti
    24. Tiran'da okula destek için Türk..
    25. ABD'den İran'a 'çatışmayacağız' mesajı
    26. Denizlililer park ve bahçelere akın..
    27. 5 yıl aradan sonra Dublin’den Bodrum’a
    28. Antalya’da ev yangını: 1 yaralı
    29. Vali Pehlivan eşiyle birlikte kadın..
    30. Yörük Türkmenlerden develerle temsili..
    CHP belediyelerde kıyıma başladı! Daire başkanları görevden alındı
    CHP belediyelerde kıyıma başladı! Daire başkanları görevden alındı
    Meral Akşener'e çok sert sözler: İP müdiresi o itici ses tonuyla...
    Meral Akşener'e çok sert sözler: İP müdiresi o itici ses tonuyla...
    Kılıçdaroğlu’nun yediği yumruktan kat kat büyük bir tehdittir bu!
    Kılıçdaroğlu’nun yediği yumruktan kat kat büyük bir tehdittir bu!
    “Adam İslam’ı gayrı menkul işi zannediyor!” Uçar’ın ibret dolu namaz anısı
    “Adam İslam’ı gayrı menkul işi zannediyor!” Uçar’ın ibret dolu namaz anısı
    Yüzyılın uşağı Filistin'i satacak
    Yüzyılın uşağı Filistin'i satacak

    Günün Karikatürü

    04 Mayıs 2019
    Hastaneye kaldırılan Savcı Sayan'dan ilk açıklama
    Hastaneye kaldırılan Savcı Sayan'dan ilk açıklama
    Türkiye'nin gizli cennetiyle ilgili önemli karar
    Türkiye'nin gizli cennetiyle ilgili önemli karar