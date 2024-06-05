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Gündem Daha 2 yıl önce Mit mensubumuzun fotoğrafını deşifre etmişlerdi! Komuta kademesinden Oda TV'ye yoğun ilgi
Gündem

Daha 2 yıl önce Mit mensubumuzun fotoğrafını deşifre etmişlerdi! Komuta kademesinden Oda TV'ye yoğun ilgi

Yeniakit Publisher
2024-06-05 21:38:00 -
Daha 2 yıl önce Mit mensubumuzun fotoğrafını deşifre etmişlerdi! Komuta kademesinden Oda TV'ye yoğun ilgi

İki yıl önce Mit mensuplarımızı deşifre ettikleri için yargılanan Oda TV'nin avukatı Feza Yalçın'ın annesinin cenaze törenine komuta kademesi çelenk göndermek için birbiriyle yarıştı.

Oda TV'nin avukatı Feza Yalçın’ın annesi geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti.

Emekli öğretmen Habibe Kutanoğlu'nun cenaze töreninde komuta kademesinden gönderilen çelenkler dikkat çekti.

Daha 2 yıl önce Mit mensubunun fotoğrafını deşifre etmişlerdi!

Habibe Kutanoğlu için Ankara Karşıyaka Mezarlığı’nda ikindi namazına takriben tören düzenlendi. Cenaze törenine Oda TV imtiyaz sahibi Soner Yalçın, Aren Yalçın, Oda TV editörü Sinan Acıoğlu ve aile dostları katıldı.

Törende tabutun yanı başına sıralanan komuta kademesinin çelenkleri damga vurdu. Oda TV daha 2 yıl önce Mit mensubumuzun kimliğini deşifre etme suçunu işlemişti.
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