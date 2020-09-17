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Dünya Daha 2. dalgayı atlatamamıştık! Komşuda 3. dalga uyarısı yapıldı
Dünya

Daha 2. dalgayı atlatamamıştık! Komşuda 3. dalga uyarısı yapıldı

İran’ın koronavirüsle mücüadele merkezi olan Mücadele Komitesi’nden korkutan bir uyarı yapıldı. Vaka sayılarının artması ve can kayıplarının artması örnek gösterilerek 3. Dalganın başladığı söylendi.

Yeniakit Publisher
2020-09-17 15:26:00 -
Daha 2. dalgayı atlatamamıştık! Komşuda 3. dalga uyarısı yapıldı

Tahran'daki Koronavirüsle Mücadele Komitesi Başkanı Ali Rıza Zali, İran’da yaşanan koronavirüs vaka ve ölümlerinin artmasından yola çıkarak 3. Dalga salgının başladığını ifade etti.

İran devlet televizyonunda konuşan Koronavirüsle Mücadele Başkanı, üçüncü dalganın başladığını ifade ederek, bundan sonra çok ciddi önlemlerine alınacağından bahsetti.

Kırımızı bölge ilan edilen Tahran’da son 24 saatte 720 kişinin tedavi altına alındığından bahseden Zali, “Tahran'da hem yatırılan hem de ayakta tedavi edilen koronavirüs hastalarında artış var. Aynı şekilde hayatını kaybedenler de artıyor. Öyle görünüyor ki Tahran'da üçüncü dalga başladı” dedi.

Ciddi problemlerle karşılaşmak istemediğini dile getiren Zali, “Sağlık alanında daha ciddi problemlerle karşılaşmamak için Tahran genelinde daha ciddi önlemlerin alınması gerekiyor” dedi.

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