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Dünya Dağlık Karabağ'ın sözde lideri Harutyunyan'dan canlı yayında itiraf
Dünya

Dağlık Karabağ'ın sözde lideri Harutyunyan'dan canlı yayında itiraf

İşgal altına bulunan Dağlık Karabağ'ın Azerbaycan tarafından özgürleştirilmesinin ardından Ermeniler ne yapacağını şaşırdı. Dağlık Karabağ'ın sözde lideri Arayik Harutyunyan "Hepimiz askerlerimize ihanet ettik. Ermeni güçleri Hankendi şehrini koruyamadı" itirafında bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-11-11 20:18:00 -
Dağlık Karabağ'ın sözde lideri Harutyunyan'dan canlı yayında itiraf

Azerbaycan, 30 yıllık aradan sonra Ermenistan işgalindeki topraklarını kurtardı. Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan arasında imzalanan ateşkes anlaşmasının ardından Dağlık Karabağ çatışmasına son verildi.

"Hepimiz askerlerimize ihanet ettik"

Dağlık Karabağ'ın sözde lideri Arayik Harutyunyan'dan ise peş peşe itiraflar geldi.

Harutyunyan sosyal medya hesabında yaptığı canlı yayında "Hepimiz askerlerimize ihanet ettik. Ermeni güçleri Hankendi şehrini koruyamadı. Üzgünüm" ifadelerine yer verdi.

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