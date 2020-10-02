Dağlık Karabağ’daki gerilim nasıl yansıdı? Rusya’dan Türkiye açıklaması

Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki çatışmalar zaman zaman devam ediyor. Azerbaycan kararlı duruşuyla Ermenistan’a geri adım attırıyor.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Ermenistan ordusunun geri çekilmesi halinde çatışmaların duracağını belirtmişti.

Silahlarını Ermenistan’a pazarlayan Rusya’nın Dağlık Karabağ’a ilişkin tutumu merak edildi. Aynı şekilde Birleşmiş Milletler’den de yapılacak açıklamalar merak konusu olmuştu.

Rusya, BM Güvenlik Konseyi ekim ayı dönem başkanlığını devraldı. Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia, gerilime ilişkin açıklamalarda bulundu.

Arabulucuk teklifi

Nebenzia, 'Dağlık Karabağ'daki sorun bizim için büyük bir endişe kaynağı ve endişemiz sınırımıza çok yakın olduğu için değil Moskova'nın her iki ülkeyle de özel ilişkileri olduğu için. Yaşananlara üzülüyoruz’ dedi.

‘Biz ara buluculuk teklif ettik’ diyen Nebenzia, ‘’Dışişleri Bakanı Lavrov da taraflara Moskova'da görüşmeyi teklif etti'' dedi.

Her şeyden önce çatışmaların durdurulmasının önemine dikkat çeken Nebenzia, krizin ''Türkiye ve Rusya'yı farklı tarafları destekleyen ülkeler olarak karşı karşıya getirdiği'' yönünde bir soruya ise şöyle cevap verdi:

Türkiye, açıkça Azerbaycan'ı destekliyor, bunu biliyoruz ancak bu bizim Ermenistan'ı Azerbaycan karşısında desteklediğimiz anlamına gelmiyor, durum böyle değil. Biz adil bir çözüm, ateşkes, çatışmaların son bulması ve her iki ülkenin bu gerginliği durdurmasını destekliyoruz.