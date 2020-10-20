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Aktüel Dağlık Karabağ'daki çatışmalar sırasında İran'a İHA düştü
Aktüel

Dağlık Karabağ'daki çatışmalar sırasında İran'a İHA düştü

İran, İHA'nın kime ait olduğunu belirlemek için askeri uzmanların çalışmalarının sürdüğünü açıkladı

Yeniakit Publisher
2020-10-20 14:10:51 -
Dağlık Karabağ'daki çatışmalar sırasında İran'a İHA düştü

TAHRAN (AA) - Dağlık Karabağ'daki çatışmalar sırasında İran'ın Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki Doğu Azerbaycan eyaletine bağlı Hüdaaferin ilçesine bir İnsansız Hava Aracının (İHA) düştüğü belirtildi.

İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, Hüdaaferin Kaymakamı Ali Emiri Rad, "Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki çatışmalar nedeniyle bu sabah Mencivan beldesine bağlı Karakoç köyüne bir İHA düştü." dedi.

Rad, olayda can kaybı yaşanmadığını ve maddi zararın oluşmadığını belirterek, İHA'nın kime ait olduğuyla ilgili olarak da askeri uzmanların incelemelerini sürdürdüğünü söyledi.

Doğu Azerbaycan eyaletinin merkezi Tebriz kentinin 2010 kilometre kuzeyinde ve Aras Nehri kenarında bulunan Hüdaaferin ilçesi, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki devam eden Dağlık Karabağ'daki savaş cephesinin güneyinde yer alıyor.

Çatışmaların başlamasından bu yana 60 roketin Hüdaaferin ilçesine düştüğü belirtiliyor. İran makamları konuyla ilgili tarafları uyardı.


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