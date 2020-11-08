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Dünya Dağlık Karabağ sözde lideri Harutyunyan, Şuşa'nın kurtarılması sonrası paylaştı
Dünya

Dağlık Karabağ sözde lideri Harutyunyan, Şuşa'nın kurtarılması sonrası paylaştı

Ermenistan işgalindeki Şuşa'nın kurtarılması sonrası Dağlık Karabağ'ın sözde lideri Arayik Harutyun'ın paylaşımı dünya gündeminde çok konuşulanlar arasına girdi.

Yeniakit Publisher
2020-11-08 16:52:00 -
Dağlık Karabağ sözde lideri Harutyunyan, Şuşa'nın kurtarılması sonrası paylaştı

Azerbaycan ordusu, Dağlık Karabağ'ın kalbi olarak nitelendirilen Şuşa şehrini 28 yıl sonra işgalden kurtarırken, Arayik Harutyunyan'dan itiraf gibi bir paylaşım geldi. Sözde Dağlık Karabağ lideri paylaşımında, "Bugün hayatımın en zor sabahını geçirdim. Bir ölüm kalım savaşı veriyoruz" dedi.

Azerbaycan ordusu, yaklaşık 30 yıldır işgal altında bulunan topraklarını kurtarmak amacıyla 27 Eylül'de başlattığı operasyonda ilerleyişini sürdürüyor.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Karabağ'ın kalbi olarak adlandırılan Şuşa kentinin Ermenistan işgalinden kurtarıldığı müjdesini verdi. Aliyev, "28 yıl sonra kurtarılan Şuşa'da ezan sesi duyulacak" dedi.

"Hayatımın en zor sabahını geçirdim"

Şuşa'nın işgalden kurtarılmasının ardından ise sözde Dağlık Karabağ lideri Arayik Harutyunyan'dan itiraf gibi bir paylaşım geldi. Harutyunyan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün hayatımın en zor sabahını geçirdim. Bir ölüm kalım savaşı veriyoruz." ifadelerini kullandı.

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