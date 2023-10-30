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Aktüel Dağlık arazide hayvan otlatırken mahsur kalan 2 kadın kurtarıldı
Aktüel

Dağlık arazide hayvan otlatırken mahsur kalan 2 kadın kurtarıldı

Yeniakit Publisher
2023-10-30 22:11:00 -
Dağlık arazide hayvan otlatırken mahsur kalan 2 kadın kurtarıldı

Tunceli'de dağlık alanda hayvan otlatırken mahsur kalan 2 kadın ekipler tarafından kurtarıldı.

Tunceli'de dağlık alanda hayvan otlatırken mahsur kalan 2 kadın ekipler tarafından kurtarıldı.

İl merkezine bağlı Gökçek köyünde yaşayan F.K. ve S.K, arazide hayvan otlatırken dağlık alanda mahsur kaldı.

İhbar üzerine bölgeye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), jandarma, sağlık, Milli Eğitim Bakanlığı Arama ve Kurtarma Birimi (MEB AKUB) ekipleri ile Munzur Arama Kurtarma Derneği (MUDAK) üyeleri sevk edildi.

Zorlu arazi şartlarında görev yapan ekipler, yaklaşık 1 saatlik yürüyüşün sonunda kadınların bulunduğu alana ulaştı.

Ekipler tarafından mahsur kaldıkları yerden kurtarılan kadınlar, sağlık kontrollerinin ardından evlerine götürüldü.
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